Дмитрий Азаров награжден орденом Александра Невского

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров награжден орденом Александра НевскогоГосударственная награда была вручена главе региона в Кремле в День Конституции, 12 декабря.

С награждением губернатора от имени Общественной палаты региона поздравил ее председатель, президент Самарского университета Виктор Сойфер. Академик РАН отметил, что это признание результатов масштабной работы, которую руководитель области ведет по развитию Самарского региона.

"Столь высокая награда и предшествующее ей решение президента страны Владимира Владимировича Путина свидетельствуют о признании на высшем уровне ваших личных заслуг в деле укрепления российской государственности, развития вверенного вам Самарского региона. Мы изо дня в день видим вашу колоссальную системную работу во всех направлениях и ее эффективные результаты, - подчеркнул Виктор Сойфер. - В этом году Общественная палата проанализировала и обобщила результаты развития региона за последнее пятилетие. Полагаю, не будет преувеличением сказать, что такой динамики наш родной край не показывал очень и очень давно. И в этом - ваша огромная заслуга".

Академик уверен, что залог эффективной работы Дмитрия Азарова на посту губернатора Самарской области - преданность родной земле и забота о земляках.

"Ваши деловые и личностные качества, преданность делу и родной Самарской земле, уважительное отношение к мнению коллег, общественности и искренняя забота о земляках вызывают одобрение и признательность. Вы основательно, добросовестно, с прицелом на будущее подходите к любому вопросу и того же ожидаете от других. Работать в вашей команде - большое удовольствие и огромная ответственность, - отметил Виктор Сойфер. - От всех членов Общественной палаты и от себя лично выражаю гордость за то, что у нас, в нашей губернии такой молодой, при этом мудрый, активный и успешный руководитель. Уверен, что ваша деятельность и в дальнейшем будет способствовать развитию Самарской области и России в целом на благо граждан".