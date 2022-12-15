В Самарской области добровольчество объединило более 160 тысяч жителей

В среду, 14 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках заключительного дня XXI форума добровольцев Самарской области встретился с активистами волонтерского движения региона.

В этом году форум проходил на базе спортивно-концертного комплекса "Дворец Спорта" имени В.С.Высоцкого в формате деловой площадки. В течение трех дней работали секции по различным направлениям добровольческой деятельности: "Социальное добровольчество", "Волонтеры "серебряного возраста", "Волонтеры культуры", "Волонтеры Победы", площадка "Регион добрых дел". Участвовали в них добровольцы и организаторы добровольческого движения Самарской области из всех муниципальных образований региона, образовательных организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций.

На встрече с главой региона подвели итоги работы форума, а также поделились лучшими практиками развития добровольчества в области.

Форум добровольцев проводится в регионе с 2001 года в партнерстве с правительством Самарской области. 5 декабря 2001 года форум объединил 350 человек, сейчас участников движения уже в десятки раз больше.

"Рад, что в Самарской области движение объединило более 160 тысяч добровольцев и волонтеров. Это мощнейшее движение - движение добрых сердец, людей, которым не все равно, для которых нет чужой беды. Огромное спасибо всем, кто приходит на помощь человеку, в этой помощи нуждающемуся. Всем, кто по зову своего сердца творит добро здесь, на Самарской земле, и далеко за ее пределами, еще раз показывая, что такое настоящий самарский характер, что такое наше самарское сердце, которого точно хватит на всех, потому что своих мы не бросаем и людей в беде не оставляем", - поприветствовал глава региона участников форума.

Дмитрий Азаров подчеркнул значимость добровольцев, которые в сложные времена помогают справляться с трудностями: "Так было и в предыдущие годы, ковидные годы, которые мы прошли с честью и достоинством во многом благодаря добровольцам и волонтерам. Так было, когда мы встречали беженцев из Донецкой, Луганской народных республик. В первую очередь волонтеры откликались и оказывали всю необходимую помощь этим людям, организовывая душевный порыв всех жителей региона по сбору вещей, по оказанию той или иной помощи. Так есть и теперь, когда наша страна отстаивает собственные интересы, защищает все, что дорого и свято".

Дмитрий Азаров отметил, что в особых условиях сегодняшнего дня - особое отношение к самому слову "доброволец".

"Многие наши земляки добровольцами ушли на передовую в зону проведения специальной военной операции. Они защищают мирное небо над нашей Самарской землей, над всей Россией. Наши добровольцы работают на восстановлении мирной жизни на Донбассе. Сотни специалистов - врачей, учителей, инженеров, ремонтников, дорожников, строителей - сделали очень многое по восстановлению мирной жизни в Донецкой народной республике, нашем городе-побратиме Снежное. Мы провели большой объем работы, восстановили 82 только крупных объекта, нам не стыдно за свою работу. Все жители Снежного благодарят жителей Самарской области за помощь. Наши добровольцы работали, оказывая людям самую разную помощь: психологическую, медицинскую, гуманитарную".

Руководитель ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области Юлия Рябева рассказала о развитии волонтерского движения региона: "Самарская область является одним из лидеров в сфере поддержки и развития добровольчества, деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Российской Федерации. В волонтерском движении участвуют школьники, студенты, трудоспособное население, волонтеры серебряного возраста. Добровольцы помогают в самых разных направлениях деятельности - социальном, экологическом, культурном, событийном, оказывают помощь в чрезвычайных ситуациях, в поиске пропавших людей. Порядка 100 тысяч человек авторизованы на портале Добро.ру - единой информационной системе в сфере добровольчества".

Более 1500 общественных объединений и НКО в Самарской области привлекают волонтеров к реализации социально значимых и благотворительных проектов.

По словам Юлии Рябевой, рост числа желающих участвовать в этом движении является заслугой системных волонтерских организаций, правительства Самарской области, работы Ресурсного центра поддержки добровольчества и благотворительных организаций. Мощный импульс развитию движения дал и 30-й юбилейный фестиваль "Российская студенческая весна".

В регионе действуют крупнейшие системные волонтерские организации. В их числе - Самарский центр развития добровольчества, инклюзивный ресурсный центр, Самарское региональное отделение "Волонтеров Победы", Самарский Союз Молодежи - территориальная общественная организация Российского союза молодежи в Самарской области, региональное отделение "Волонтеров культуры", региональный центр "серебряного" волонтерства, добровольческий поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" и Центр поиска пропавших людей Самарской области, региональное отделение "Всероссийского Студенческого Корпуса Спасателей", региональное отделение волонтеров-медиков, "Самарский Дом молодежи"; Самарское региональное отделение "Российских Студенческих Отрядов" и другие крупные волонтерские организации. Шесть из них - члены крупнейшей в России Ассоциации волонтерских центров.

Профессионализм и сплоченность добровольческого сообщества региона в решении самых разных задач отмечается на федеральном уровне. Самарская область на протяжении пяти лет одерживает победу во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки (добровольчества) волонтерства "Регион добрых дел".

"Кроме Самарской области, такими успехами могут похвастаться только два региона - Новосибирская и Ростовская области", - отметила Юлия Рябева. За пять лет Самарской области удалось привлечь более 43 млн рублей, что в совокупности является самой большой федеральной субсидией, выделенной региону в рамках этого конкурса.

Очень востребовано такое направление, как социальное волонтерство, на форуме ему была посвящена отдельная секция. Татьяна Санникова, руководитель секции, рассказав о работе по организации помощи временным переселенцам из ДНР и ЛНР, обратилась к главе региона с просьбой о содействии в решении вопроса санитарной обработки б/у одежды в хорошем состоянии, которую передают волонтерам жители. Кроме того, прозвучало предложение организовать производства из синтетического вторсырья, которое собирают и сдают на переработку волонтеры. Эти вопросы нашли поддержку губернатора. Он предложил волонтерам подготовить бизнес-план проекта и поручил отработать вопрос с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования и министерством промышленности и торговли региона.

Еще одно предложение секции касалось необходимости больше информировать людей о возможностях присоединиться к добровольчеству.

В свою очередь, глава региона пригласил волонтеров присоединиться к проекту "Возвращение", который разработан регионом совместно с коллегами из Агентства стратегических инициатив и Ленинградской области и получил высокую оценку на федеральном уровне. Проект касается защитников Отечества, которые возвращаются домой. Он многоаспектный: это и забота о семье участника СВО, и о нем самом (его трудоустройство в случае необходимости, реабилитация, психологическая помощь). Проект направлен на системное предоставление всех видов помощи. По мнению губернатора, волонтеры могут помочь в реализации этого проекта. В реабилитацию участников СВО готовы включиться и представители инклюзивного волонтерства.

Еще один вопрос, который затронули в обсуждении на форуме, - оказание содействия добровольцам на уровне муниципалитетов. Одна из обозначенных проблем - в некоторых муниципальных образованиях есть сложности с поиском помещений для волонтерской деятельности. Дмитрий Азаров обратил внимание: "Чтобы помочь организовать процесс, нужен список муниципалитетов. Уверен, что мы нашли бы варианты размещения таких волонтерских центров. Сегодня создаются новые пространства, приводим в порядок дома культуры, библиотеки, строим ФОКи. Столько общественных пространств появляется, где можно людям собраться!.. Возможностей в Самарской области с каждым годом становится больше".

Возможно оборудовать и помещения в администрациях муниципалитетов. В пример одна из участниц форума привела Тольятти: волонтерское сообщество всегда готовы принять в агентстве экономического развития, есть "Точки кипения", опорный вуз, технопарк "Жигулевская долина", Парковый комплекс истории техники им. К.Г.Сахарова.

Широко представлено в области сообщество серебряных волонтеров. Об опыте работы в рамках форума рассказала волонтер Ирина Артамонова: "В рамках нашей площадки "Серебряные волонтеры - наставники по жизни" на Форуме добровольцев мы смогли встретится с коллегами из области, обменяться опытом деятельности и обсудить планы на будущий год - Год наставника и педагога. В 2022 году движение "серебряных" волонтеров продолжает набирать обороты - наш актив сегодня составляет более 3000 человек. Участники 82 отрядов серебряного волонтерства в этом году реализовали более 5000 мероприятий по области".

Ирина Артамонова озвучила предложение включить в состав общественных советов при администрациях в муниципальных образованиях представителей движения "серебряных" волонтеров. Она рассказала, что с началом СВО активные пожилые люди включились в работу по сбору гуманитарной помощи, встрече временных переселенцев, открытию при волонтерских отрядах мастерских "Нить Победы", "Шьем для наших", где шьют спецодежду для мобилизованных солдат. Одну из таких мастерских организовала жительница Ставропольского района у себя дома. Они шьют балаклавы, термобелье, маскхалаты, вяжут варежки, носки. Серебряные волонтеры задумываются о более продуктивном производстве, поэтому за поддержкой в части швейного оборудования и тканей обратились к главе региона. Губернатор поблагодарил земляков за содействие в помощи нашим бойцам и поручил главам муниципальных образований оказать поддержку. "Там, где ведется такая работа, надо помочь с оборудованием, поставкой, на региональном уровне готовы подключиться", - отметил он.

Своим опытом поделились и представители "Волонтеров Победы". Руководитель Тольяттинского местного отделения "Волонтеров Победы" Сергей Табунов отметил, что региональное отделение организации заняло 1 место в России среди регионов численностью более 2 млн человек. В числе добровольцев организации - люди разного возраста: и школьники, и студенты, немало и волонтеров серебряного возраста. "Разница в возрасте у наших волонтеров составляет иногда в районе полувека. Мы этим гордимся. Наше отделение по-прежнему является самым крупным и активным местным отделением региона. На официальном сайте движения от Тольятти зарегистрировано 2460 человек, постоянный актив - порядка 150 человек", - рассказал он. В этом году было создано 25 общественных центров гражданско-патриотического воспитания молодежи в колледжах.

Основная деятельность отделения заключается в помощи ветеранам Великой Отечественной войны. В этом году также приоритетным направлением работы регионального штаба стала помощь военнослужащим и их семьям. "Мы системно помогаем фонду "Звезда и Лира" по отправке гуманитарной помощи на фронт, волонтеры ежедневно работают в штабе на базе областного Дома офицеров, организуем поздравления с днем рождения родственников мобилизованных совместно с партией "Единая Россия", проводим акцию "Письмо солдату", - пояснил Сергей Табунов.

В планах - продолжить оказывать бытовую помощь семьям бойцов по заявкам на дому, на приусадебных участках, приглашать участников СВО на мероприятия движения "Волонтеры Победы", в том числе на уроки Мужества со школьниками, в проект "Диалоги с Героями". "Также в 2023 году планируем тесно сотрудничать с организацией "Российское движение детей и молодежи" по созданию школьных патриотических отрядов", - рассказал представитель движения.

Координирует работу по сбору гуманитарной помощи самарцам - участникам СВО общественный фонд "Звезда и Лира". Его руководитель, председатель женсовета 2-й Гвардейской общевойсковой армии Екатерина Колотовкина отметила, что благодаря жителям Самарской области и правительству региона фонд провел просто невероятно огромную работу и очень разросся. Сейчас организации необходимо систематизировать работу, получить профессиональную консультацию и понять, как развиваться дальше.

По поручению главы региона будет организована встреча с привлечением специалистов в области управления, на которой совместно будут выработаны дальнейшие планы по развитию фонда.

Жители Самарской области, участвующие в СВО, чувствуют поддержку региона. Екатерина Колотовкина добавила, что во время недавней поездки к мужу - командующему 2-й Гвардейской общевойсковой армией - общалась с командирами самарских подразделений и передала их слова: "Столько, сколько помогает Самарская область, не помогает ни один регион. И это факт".

"Мы продолжим помогать. Потому что людей неравнодушных, настоящих патриотов своей страны, в Самарской области абсолютное большинство, а значит, эта помощь и поддержка продолжится. Спасибо вам", - ответил Дмитрий Азаров.

В рамках ХХI Форума добровольцев Самарской области для волонтеров культуры и событийных волонтеров была организована площадка "Вдохновляем помогать". Организаторами площадки выступили Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры культуры", Самарская областная библиотека для молодежи и Самарский дом молодежи. Волонтеры выдвинули предложение о реализации в 2023 году на территории Самарской области программы "Амбассадоры движения "Волонтеры культуры". В рамках этой программы будет выстроена система взаимодействия между образовательными организациями и учреждениями культуры через непосредственно волонтеров. Это поможет вовлечь в добровольчество в сфере культуры многих жителей региона.

Как рассказала представитель движения Юлия Изотова, численность волонтеров культуры за этот год удвоилась. Если в начале 2019 года было 64 человека, а в начале 2021 года 4,5 тысячи, то сейчас уже более девяти тысяч. "На мой взгляд, это один из итогов Года культурного наследия, который был объявлен президентом и итоги которого недавно подводили в Москве. Этот год дает нам ответ на вопрос, что мы защищаем. Конечно, мы защищаем наши традиции, культуру. Рад, что этот год дал такой толчок и волонтеров культуры стало больше. Будем содействовать", - пообещал глава региона.

В число победителей конкурса "Регион добрых дел" в прошлом году вошел проект, направленный на поддержку семей, - "Клуб многодетных семей городского округа Кинель "МногоМама" Анастасии Кандруниной. В 2022 году клуб провел более 40 мероприятий по организации совместного досуга членов многодетных семей, "Большую семейную рыбалку", праздничные программы, творческие и познавательные мастер-классы, консультации привлеченных юристов, педагогов, психологов. Многие многодетные семьи на постоянной основе пользуются группой временного пребывания, где родители могут оставить своих детей с волонтерами на время, пока решают бытовые или юридические вопросы. Организован пункт помощи "Добрые руки", где помощь могут получить не только многодетные семьи, но и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Также клуб помогает в сборе гуманитарной помощи для мобилизованных. В планах - расширять границы проекта и распространять положительный опыт в других муниципальных образованиях Самарской области.

Исполнительный директор благотворительного фонда "ЕВИТА" Ольга Шелест рассказала о работе по помощи вынужденным переселенцам из Донбасса и медицинским учреждениям города Снежное ДНР, которому Самарская область помогает восстанавливать мирную жизнь. Год назад на базе педиатрического корпуса клинической больницы им. В.Д.Середавина в Самарской области открылось первое детское паллиативное отделение. С такой идеей ранее выступил фонд "ЕВИТА", который уже на протяжении ряда лет оказывает постоянную помощь неизлечимо больным детям и их семьям.

Инициативу поддержал глава региона. Исполнительный директор благотворительного фонда "ЕВИТА" выразила благодарность Дмитрию Азарову и региональным властям за помощь: "Сегодня у нас есть все. Все вопросы мы вместе решаем".

Глава региона отметил важность деятельности, которой занимается фонд "ЕВИТА" и лично Ольга Шелест: "Спасибо всем, кто участвует в столь нужной работе. Помощь таким ребятишкам и их семьям, конечно, необходима. Конечно, нам надо привлекать внимание к вашей деятельности, потому что здесь помощь волонтеров, добровольцев крайне важна и нужна. Добровольцы нам нужны в этом добром и важном деле. А людей добрых и неравнодушных много на Самарской земле".

Есть проекты, которые, зародившись на Самарской земле, вышли на федеральный уровень и стали всероссийскими. Директор СРОО "За информационное общество" Анастасия Кнор поделилась опытом развития проекта "Том Сойер Фест", который направлен на сохранение и восстановление исторической городской среды силами волонтеров. В 2017 году благодаря поддержке тогда еще сенатора от Самарской области Дмитрия Азарова в Самаре провели первую школу "Том Сойер Фест". С этого момента подобные общественные движения начали зарождаться в других регионах России. Сегодня "Том Сойер Фест" - это общероссийское движение, фестиваль проходит в 77 городах с участием 10 тысяч волонтеров.

"Сейчас мы уже превратились в серьезное и устойчивое сообщество, которое дает несколько важных вещей. Мы управляем и развиваем фестиваль "Том Сойер Фест", создали специализированный фонд. Мы экспертируем процессы по защите исторической среды, участвуем во всех крупных форумах и мероприятиях по сохранению исторической среды. Мы объединяем вокруг себя многие силы и сообщества для решения конкретных задач. Мы развиваемся - и развиваемся в очень интересном ключе", - рассказала Анастасия Кнор.

На прошлой неделе были подведены итоги Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2022. В торжественной церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин. Лауреатом в номинации "Территория для жизни" стал самарский проект - Фестиваль "Том Сойер Фест"-2022: Ярмарка домов". Глава региона поздравил волонтеров проекта с победой: "Уверен, все порадовались в очередной раз успехам проекта "Том Сойер Фест" и вашей победе".

Глава региона вручил отличившимся активистам добровольческого движения награды: почетный знак губернатора Самарской области "За заслуги в наставничестве", почетный знак губернатора Самарской области "За заслуги в развитии добровольчества", почетный знак губернатора Самарской области "За служение людям", благодарность губернатора Самарской области за значительный вклад в развитие добровольческого движения региона.

В завершение форума глава региона принял участие в благотворительной акции "Елка желаний". Эта акция проводится в регионе уже на протяжении 16 лет, к ней присоединяются неравнодушные жители, исполняя новогодние мечты детей-сирот и ребят с ограничениями здоровья, оставшихся без попечения родителей, из многодетных, малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В текущем году "елки желаний" украшены в том числе новогодними открытками с пожеланиями детей, чьи отцы участвуют в специальной военной операции.

На форуме добровольцев во Дворце спорта была организована "елка желаний" для детей участников СВО как часть спецпроекта Самарской области в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ по поддержке семей военнослужащих и мобилизованных граждан. Глава региона снял с елки открытки, где были написаны пожелания в адрес Деда Мороза от детей защитников Отечества. В преддверии Нового года их заветные желания будут исполнены.









