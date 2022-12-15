В Самарской области могут появиться новые автовокзалы и пересадочные павильоны

В четверг, 15 декабря, во время прямого эфира с губернатором Дмитрием Азаровым на телеканале "Губерния" жители сразу трех муниципалитетов Самарской области - Жигулевска, Отрадного и Кинель-Черкасс - пожаловались на отсутствие автовокзалов и плохое автобусное сообщение.

Особенно плачевно дела обстоят в Отрадном - в здании вокзала давно торгуют мебелью и другими товарами, на улице рядом с бывшим автовокзалом находится маленькая будка с надписью из баллончика с краской - "Автостанция", в которой продают билеты.

Расписание автобусов постоянно меняется, билеты тоже продают не всегда, в мороз люди вынуждены стоять в ожидании, когда откроется "автостанция". Туалет с нарисованными буквами Ж и М - тоже не что иное, как холодная металлическая будка.

Дмитрий Азаров внимательно выслушал жалобы жителей и дал сразу два поручения.

"Вопрос понятен. Думаю, что он не решается по одной простой причине - что у глав Отрадного, Кинель-Черкасс и Жигулевска избыточное количество служебных автомобилей. Я поручаю главам этих городов и района, чтобы они в Самару на совещания приезжали только на автобусе. Если я другое узнаю, то значит, коллеги, мы с вами простились раз и навсегда. Пока вы ситуацию не улучшите - на автобусе, вместе с жителями! И тогда, я уверен, вы наладите работу так, чтобы транспорт ходил по расписанию, а люди знали это расписание. Чтобы не приходилось, особенно в зимний период, приходить и ждать неизвестно сколько на морозе", - жестко заявил губернатор.

Глава региона отметил также, что в минувшие годы многие вокзалы были проданы в частные руки, эффективность их была невысока, на их месте открывали торговые центры.

"Я поручаю министерству транспорта, чтобы в Жигулевске, Кинель-Черкассах и Отрадном появились пересадочные павильоны. Надо подобрать места, посмотреть, что там с инженерной инфраструктурой, с отоплением и водоотведением, подготовить эти площадки. Посмотрим и по другим муниципальным образованиям, может быть, сделаем это отдельной программой. Павильоны, в которых можно будет укрыться от зноя и мороза, сделаем тогда по всей территории Самарской области", - пообещал губернатор.