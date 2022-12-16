В Самарской области для детей военнослужащих пройдут новогодние мероприятия

В Самарской области для детей военнослужащих будут предусмотрены новогодние мероприятия, рассказал губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона отметил, что ребят пригласят на ледовое шоу Ильи Авербуха.

Билеты на один из вечеров знаменитого фигуриста полностью выкуплены для семей военных. Также будут организованы городские елки, для детей защитников Отечества предусмотрены дополнительные подарки, планируются специальные новогодние представления в театре оперы и балета, "СамАрте".

Недавно завершилась работа по формированию списков таких семей, и со следующей недели им начнут высылать пригласительные билеты на различные праздничные мероприятия.

"Мы детям обязаны подарить новогодний праздник. И мы это сделаем. Пусть они загадают главное желание - чтобы родной человек вернулся, и вернулся с Победой", - подчеркнул Дмитрий Азаров.