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Губернатор Власть и политика

Александр Назаренко: "Губернатор со своей армией - вот что важно"

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Командный принцип объединения усилий для достижения общих целей реализует правительство региона во главе с губернатором Дмитрием Азаровым. Подтверждением тому стала прямая линия главы региона на площадке Самарского областного вещательного агентства.

"Сегодня вся страна должна быть вместе. Потому что, только собрав пальцы в кулак, можно одержать победу. Это хорошо известное изречение, которое сегодня как никогда актуально", - уверен начальник Дома офицеров, заслуженный работник культуры РФ, подполковник запаса Александр Назаренко.

Александр Назаренко отметил, что самое активное участие во взаимодействии с военнослужащими, с их близкими, семьями принимает губернатор Дмитрий Азаров.

"Хочу отметить, что он всегда участвовал в жизни военнослужащих и до специальной военной операции. А после начала СВО погрузился во все вопросы, связанные с обеспечением, проблемами военнослужащих, помощью их семьям. Это для нас ценно, такая поддержка - очень важна. И мобилизованному, и кадровому офицеру очень важно понимать, что его родные и близкие здесь не брошены, что за ними будет присмотр, что им окажут посильную помощь, решат их проблемы. Важно, чтобы люди, семьи военнослужащих ощущали эту поддержку. И они ее видят и чувствуют. Я как военнослужащий в запасе, но непосредственно работающий с военными, вижу, какая оказывается значительная помощь. Очень тесное взаимодействие выстроено с нашим Фондом "Звезда и Лира", - рассказал он.

Один из вопросов, который задали вчера во время прямой линии, касался новогодних мероприятий для детей военнослужащих. Губернатор подчеркнул, что каждый ребенок в этом году должен почувствовать настоящий праздник. И такие мероприятия для детей, в том числе для детей военнослужащих, обязательно будут.

"В соцсетях видел очень много высказываний о том, что сейчас нужно только работать на победу, трудиться, а праздники будут потом. Я убежден, что сейчас нельзя отказываться от всего - надеть серую шинель и точить снаряды с утра до ночи. Так мы не победим. Мы - страна, которая заботится о подрастающем поколении, и у детей обязательно должен быть праздник, они должны чувствовать нашу заботу. Как должны чувствовать ее и наши военнослужащие. Именно поэтому регионом закупалась дополнительная экипировка, и сегодня продолжает оказываться помощь. Губернатор общается с нашим командующим 2-й армией, напрямую узнает обо всех нуждах и потребностях наших защитников. Такая работа выстроена далеко не во всех областях", - заметил Александр Назаренко.

Также он подчеркнул, что вчера во время прямой линии был выбран очень правильный формат беседы - непосредственное общение с каждым человеком.

"Можно декламировать красивые лозунги, высказывать призывы и говорить в целом о стране, но важно дойти до каждого конкретного человека, решить его проблему, помочь, разобраться - адресно, точно, предметно. В этом и проявляется забота о жителях региона. В ходе такого общения губернатор видит, какие проблемы есть у людей, в том числе у семей мобилизованных. Такой вот прямой, понятный диалог (когда не сухие цифры отчетов звучат, а люди о своих проблемах рассказывают, со своими эмоциями и переживаниями, с которыми порой сложно совладать) позволяет грамотно выстраивать работу, корректировать систему мер поддержки, находить адресные, точечные решения. Такое общение - во время встреч с семьями военнослужащих и самими военнослужащими и прямых линий - очень важно. Неоднократно губернатор ездил в зону боевых действий, встречался с командующим, с нашими бойцами. Военнослужащие это ценят, знают, что он не трус, не боится, делает все для победы, для помощи. Он со своей армией - вот это важно", - подчеркнул Александр Назаренко.

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