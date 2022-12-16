Эдуард Харченко: "Дмитрий Азаров всегда глубоко погружен во все аспекты жизни региона"

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко отметил важность прямого общения главы региона с земляками.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области отметил: "Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров всегда глубоко погружен во все аспекты жизни региона. Все вопросы, которые успели обсудить в эфире, крайне важны и волнуют сейчас каждого жителя. И конечно, Дмитрий Игоревич ответил исчерпывающе или взял "на карандаш". Главное, что люди имеют возможность задать вопросы главе региона".
Эдуард Харченко добавил, что жители области не только получили ответы на свои вопросы, но и увидели, как работает управленческая команда губернатора - сразу были даны конкретные поручения.
"Дмитрий Игоревич приехал с совета, который проводил наш президент Владимир Владимирович Путин, где обсуждались вопросы стратегического развития. И как раз инвестиционную привлекательность нашего региона подчеркнул глава государства, когда встречался с губернатором. Сегодня у нас реализовано много больших инвестиционных, инфраструктурных проектов", - считает Эдуард Харченко.
Он подчеркнул, что инвестиционная привлекательность Самарской области с каждым годом повышается, 25 новых компаний, которые зашли в регион с инвестпроектами, - действительно высокий показатель.
"На эфире поступили вопросы от сотрудников логистического центра "Озон", на открытии которого я присутствовал. Очень хорошо, что глава города четко обозначил, когда вопрос будет решен, и решен положительно. Эфир получился информативным, и, главное, задачи, поставленные перед главами администраций, будут выполнены", - рассказал Эдуард Харченко.
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