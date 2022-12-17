Жительница Сызрани поблагодарила губернатора за решение проблемы с отоплением

В ходе прямого эфира губернатора Дмитрия Азарова 15 декабря стало известно о проблеме с отоплением в Заусиновском районе Сызрани. Местная жительница Юлия Злобина сообщила, что неоднократно обращалась в УК и другие инстанции, но результата не было.

Губернатор Дмитрий Азаров провел жесткий разговор с главой Сызрани Анатолием Лукиенко. К решению проблемы поручено было подключиться министерству энергетики и ЖКХ и лично главе ведомства Александру Мордвинову.

"Если глава города считает, что проблем нет, а люди жалуются, значит, нужен человек, который знает в этой сфере все от и до. Попрошу министра побывать там в ближайшие дни, разобраться в ситуации", - сказал губернатор.

Как сообщила Юлия Злобина, ее вопрос с отоплением уже решён: "Со мной связался руководитель ЖЭУ. Затем ко мне домой приехали специалисты, замерили температуру, провели ремонтные работы. И сейчас дома даже жарко, в первый раз за долгое время. Спасибо большое губернатору!"