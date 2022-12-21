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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров принял участие в подготовке заседания Госсовета, которое проведет президент Владимир Путин

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 21 декабря, в Москве прошел семинар-совещание о реализации молодежной политики в России в современных условиях, в котором приняли участие представители администрации президента РФ, руководители федеральных министерств и ведомств, лидеры молодежных и детских организаций, представители общественных объединений и медиасообщества, главы ряда регионов.

Участники семинара-совещания обсуждали ход подготовки Госсовета по вопросу "О реализации молодежной политики в современных условиях". Задача участников - в режиме "мозгового штурма" сформировать инициативы и предложения в сфере молодежной политики.

Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров выступил на семинаре, обозначив ряд предложений, которые будут учтены при подготовке предстоящего заседания Государственного Совета РФ под председательством президента Владимира Путина.

"Крайне важно, что в обсуждениях и дискуссиях, в подготовке предложений участвуют не просто представители Росмолодежи, а молодые люди, которые чувствуют "нерв" коммуникации с молодежью и запросы, которые идут от молодежи, совершенно точно лучше, чем большинство людей постарше. И в этом обсуждении, выслушивании экспертного мнения совсем молодых и зачастую юных людей, родится истина и будут выработаны предложения, которые будут достойны внимания Президента", - отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул важность такого формата подготовки к Госсовету, который позволяет выработать эффективные и точные решения в самых разных отраслях.

"Формат проведения подготовки к Госсовету позволяет выработать эффективные решения, которые в дальнейшем обретают форму поручений Президента, государственных программ и федеральных проектов. Я уверен, что эта форма будет сохраняться и впредь", - подчеркнул губернатор.

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