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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 декабря, в России отмечается 32-я годовщина со дня образования МЧС России. С Днем спасателя поздравил личный состав и ветеранов Главного управления МЧС России по Самарской области губернатор Дмитрий Азаров.

Фото: Дмитрий Бурлаков

"В этот день мы чествуем отважных и храбрых бойцов МЧС, которые всегда готовы прийти на помощь тем, кто в этом нуждается", - обратился губернатор к сотрудникам ведомства.

В руках тех, кто служит в МЧС, - безопасность и спокойствие людей. Ради этого спасатели и пожарные ежедневно идут на риск при ликвидации чрезвычайных ситуаций, выручая тех, кто попал в беду. И каждый день здесь оценивается по высшему критерию - спасенным человеческим жизням.

Спасатели Самарской области неоднократно доказывали свой профессионализм в экстремальных ситуациях, действуя оперативно, четко, слаженно. В 2022 году силами подразделений МЧС были спасены 2744 человека, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации и пострадавшие в различных происшествиях природного и техногенного характера.

"Это спасенные жизни наших земляков. И в первую очередь я искренне вас благодарю за это", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Не случайно в девизе МЧС - "Предотвращение, спасение, помощь" - на первом месте стоит "предотвращение". Именно предупреждение, постоянное напоминание о правилах безопасности помогает избежать многих происшествий. По мнению губернатора, системная профилактическая работа позволит создать условия для снижения количества чрезвычайных ситуаций в регионе.

"Наша с вами обязанность, и знаю, что Управление многое для этого делает, - предупредить людей, еще раз обратить их внимание: зачастую элементарные меры безопасности, выработанные десятилетиями, могут сохранить жизни и самому человеку, и окружающим, его родным и близким. Конечно, эта работа сейчас должна быть усилена, как и наша работа по гражданской обороне. Мы видим, что нам многое предстоит сделать. Уверен, профессиональный состав Управления с такими задачами справится. На это нацелены, конечно, и все органы региональной и муниципальной власти. Именно так - командно и сообща - мы достигнем всех результатов", - уверен Дмитрий Азаров.

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