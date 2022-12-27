Дмитрий Азаров навестил раненых в военном госпитале и поздравил их с наступающим Новым годом

Во вторник, 27 декабря, губернатор Дмитрий Азаров побывал в военном госпитале Министерства обороны РФ на ул. Невской в Самаре, где навестил бойцов, получивших ранения в ходе специальной военной операции. Вместе с главой региона с защитниками Отечества встретились министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и военный комиссар Самарской области полковник Алексей Вдовин.
Как рассказал губернатору начальник ФГБУ "426 военный госпиталь" Минобороны России Михаил Игнатов, сейчас в военном госпитале в Самаре проходят лечение и реабилитацию военнослужащие не только из Самарской области, но и из различных регионов страны. Дмитрий Азаров пообщался с героями, выяснил у них обстоятельства получения ранений, текущее состояние здоровья, мнение о процессе лечения.
"Я из Ижевска. Ранение получил на северодонецком направлении. Был минометной обстрел. Попало чуть-чуть", - рассказал губернатору один из бойцов. "Был там недалеко два дня назад. Общался с нашими защитниками Отечества. В ноябре с ними разговаривал, они спросили - приедешь к нам еще раз до Нового года? Конечно, не мог не приехать. Достойно там наши парни стоят. А вы выздоравливайте. Уверен, врачи сделают все для этого необходимое", - сказал Дмитрий Азаров.
Один из раненных бойцов - родом из Ростовой области. "Часто в Ростове бываю - это по пути в Снежное, наш город-побратим. Слышали, что Самарская область помогает Снежному?" - спросил глава региона. "Кончено, знаю", - ответил военнослужащий.
Заведующий отделением военного госпиталя Сергей Половинко рассказал губернатору, что ребята после необходимой реабилитации и восстановления, завершающий этап которого они проходят уже дома по месту жительства, снова рвутся на фронт защищать Родину.
Дмитрий Азаров поручил министру здравоохранения Самарской области Армену Беняну совместно с Миноброны координировать работу с коллегами из регионов, куда отправляются бойцы из самарского госпиталя: "Надо передавать бойцов из рук в руки, чтобы там по месту жительства их понаблюдали, чтобы вся информация у врачей там была".
Глава региона спросил у раненых военнослужащих из числа офицеров, как в зоне СВО себя показывают мобилизованные бойцы. "Ребята приезжают в зону СВО подготовленные, дополнительные занятия с ними проводятся, они справляются со своей задачей. Главное - они приезжают с огромным желанием, все сознают и понимают", - сообщил один из военнослужащих.
Губернатор пожелал бойцам скорейшего выздоровления, чтобы те смогли встретиться с семьями уже на новогодних праздниках. В преддверии Нового года губернатор вручил военнослужащим подарки.
Глава высказал героям благодарность за проявленное мужество и защиту Родины: "Спасибо за то, что вы делаете для всех нас. На вас равняются тысячи парней и настоящих мужиков. Когда Родина позвала - вы встали на защиту всего, что нам дорого и свято".
Раненых бойцов, которые находятся в самарском госпитале, поддерживают и дети, которые отправляют военнослужащим открытки и письма с пожеланиями скорейшего выздоровления.
Губернатор отдельно поздравил с наступающим Новым годом и поблагодарил за профессиональную работу врачей и всех специалистов военного госпиталя в Самаре, которые делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить здоровье защитников Отечества.
Последние комментарии
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