Дмитрий Азаров исполнил новогодние мечты детей - участников акции "Елка желаний"

В четверг, 29 декабря, накануне Нового года глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился с ребятами - участниками акции "Елка желаний", чтобы пообщаться и поближе познакомиться, а главное - исполнить желания, которые те загадали.

Напомним, открытки с пожеланиями детей региона губернатор снял с елки, установленной в здании правительства Самарской области. Акция "Елка желаний" зародилась на Самарской земле 16 лет назад. В 2018 году она обрела региональный масштаб, чтобы у каждого ребенка, который оказался в непростой жизненной ситуации, была возможность получить в подарок на Новый год осуществление своей мечты.

Сегодня "Елка желаний" - это уже всероссийский марафон, в котором ежегодно участвуют десятки тысяч жителей нашего региона и сотни тысяч наших соотечественников по всей стране.

Участие во встрече с руководителем области приняли трое братьев с Донбасса: Иван, Павел и Егор. Ребята загадали получить на Новый год для себя и всей своей семьи фотоаппарат, наушники и вертолет на пульте управления.

Ребята, оставшись без попечения родителей, в сентябре прибыли в регион из Донецка. Сейчас они воспитываются в приемной семье Виктора и Ольги Бебекиных и проживают в городе Похвистнево.

"Мне ваша мама о вас рассказывала, отметив, что вы - боевые парни", - обратился во время встречи руководитель региона к ребятам.

15-летний Иван сейчас учится в седьмом классе, посещает кадетское отделение "Русичи", очень интересуется военной историей, занимается спортом. "Я мечтаю окончить школу на "отлично", потом окончить университет и пойти на службу в полицию", - поделился своими целями парень. "Планы хорошие, долгосрочные, я тебя поддерживаю", - похвалил Дмитрий Азаров.

Его средний брат Павел учится в пятом классе, но уже сейчас мечтает стать пожарным и спасать людей. "На Донбассе министром по чрезвычайным ситуациям является Алексей Кострубицкий. Мы с ним знакомы не первый год. Он - Герой Донбасса. Мне кажется, что не случайно все парни хотят на него быть похожими", - отметил Дмитрий Азаров.

Егор - самый младший среди братьев - тоже, как и Иван, мечтает стать сотрудником полиции. Ребята отметили, что в школе учатся на отлично, за несколько месяцев успели завести друзей. Они поинтересовались, какие оценки в школе получал Дмитрий Азаров. "Бывало всякое - и с невыученным уроком приходил, получал соответствующую оценку. Один учитель у нас колы ставил - это мой учитель физики, ее я до сих пор помню. И потом приходилось много учиться, чтобы зарабатывать пятерки. В учении было непросто, но зато экзамены мы все сдали успешно, - рассказал глава региона. - Оценка - это показатель ваших знаний. Важнее всего проявлять усердие, желание разобраться и понять уроки - это главное. Знания важнее оценок".

Ребята поинтересовались, бывают ли у губернатора выходные дни и часто ли он видится со своими детьми. "Свободного времени у меня совсем немного. Хочу сказать, что не каждую неделю, а то и месяц бывают выходные дни. А поскольку дочки у меня уже взрослые - они с пониманием относятся к моей работе и знают, что сейчас всем нам надо много работать для того, чтобы наша страна развивалась, для того, чтобы мы защитили и отстояли наши ценности, чтобы мы помогли нашим братьям с Донбасса. И для этого нам всем нужно прилагать много усилий", - ответил Дмитрий Азаров.

Он добавил, что в прошлые выходные встретился с военнослужащими из Самарской области, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции и защищают мирное небо.

"Поблагодарил бойцов за службу, пообщался с ними. Думаю, что сейчас самое время быть сконцентрированным на работе. Rогда победим, тогда и будет время для выходных и отпусков, а сейчас пока не до этого", - отметил глава региона.

На встречу с губернатором из Большеглушицкого района приехала Полина. Она учится в шестом классе, а ее старший брат и отец проходят службу в Вооруженных силах России. Она мечтает стать химиком, потому что этот школьный предмет ей нравится больше всего. Дмитрий Азаров пожелал Полине успехов в учебе и попросил передать привет своим родственникам, которые с честью защищают Родину.

Свое пожелание Деду Морозу написала и Анна из Самары. Она попросила игровой набор ветеринара, потому что ей нравятся домашние животные.

Двенадцатилетняя Мария с первого класса мечтает поступить на юрфак и дослужиться до судьи. "Планы серьезные, - отметил Дмитрий Азаров. - Судья - это очень ответственная должность, призвание вершить судьбы людей, не каждый на это решится. Но для этого нужно очень много учиться".

Глава региона пожелал успехов и достижения всех целей. "Я очень стараюсь, - ответила девочка. - Из школьных предметов мне нравятся русский язык, литература, история, обществознание, а еще биология".

Все ребята поделились своими планами и увлечениями, спортивными достижениями и успехами в учебе, а также задали целый ряд вопросов руководителю области. Тольяттинец Тимофей поинтересовался, какими качествами нужно обладать, чтобы стать губернатором.

"На мой взгляд, он должен быть внимателен к людям. Потому что любой губернатор работает для всех людей, которые живут в Самарской области. Это главное качество. Важно еще и уважительное отношение ко всем людям, желание помочь им, если помощь нужна, пытаться решить вопросы, которые ставят люди, вместе с ними обсуждать планы развития нашего региона. Счастье большое - обустраивать родную землю. Конечно, губернатору нужны знания. Человек на этой должности должен быть ответственным, потому что он отвечает за развитие региона, отраслей, городов, сел. Нужны решительность, целеустремленность и умение достигать поставленных целей. Нужны здоровье, энергия. Но я уверен, что есть еще много качеств для того, чтобы заслужить доверие людей", - ответил Дмитрий Азаров.

В завершение встречи Дмитрий Азаров вручил всем детям подарки, исполнив их самые заветные новогодние мечты. "Я рассчитываю, страна рассчитывает на то, что вы выучитесь и станете профессионалами своего дела, какую бы профессию вы ни выбрали. Уверен, вы будете вносить свой вклад в процветание и развитие нашего региона. Очень рад с вами познакомиться, - обратился губернатор к ребятам. - Хочу вам пожелать счастливого Нового года, чтобы вы отметили праздник в кругу своих близких и родных, вспомнили и отправили свои наилучшие пожелания нашим бойцам, защитникам нашего Отечества, которые сейчас на передовой, для них это очень важно. Хочу, чтобы вы загадали желания для себя, для своих близких, для нашей Самарской области и страны. Давайте пожелаем, чтобы все граждане России были счастливыми".