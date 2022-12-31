Где посмотреть новогоднее обращение губернатора Дмитрия Азарова

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 31 декабря выступит с новогодним обращением. На канале "Самара 24" оно начнется в 23:40, а на "Губернии" - в 23:45. На телеканале "Россия 24" поздравление выйдет в эфир в 2:00.