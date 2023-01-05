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Около 70 раненных в Макеевке самарцев сегодня отправят в домашние госпитали

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 4 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал раненных военнослужащих-земляков в госпиталях Ростова-на-Дону и Макеевки, а также бойцов, которые сегодня в строю, защищают нашу Родину.

Губернатор доставил в ДНР медикаменты, которые помогут скорейшему восстановлению раненых. Также в Ростов-на-Дону для наших земляков доставлено необходимое обмундирование и все, что нужно военнослужащим в быту.

Глава региона передал раненым бойцам слова поддержки земляков. "Вся Самарская область сегодня с вами — переживает и молится о вашем скорейшем выздоровлении. Поправляйтесь, набирайтесь сил, а мы позаботимся о том, чтобы у вас было для этого все необходимое", — сказал бойцам Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что наши земляки стойко переносят ранения. "Все как один говорят, что должны вернуться в строй. Уверен, этот победный настрой позволит им как можно быстрее выздороветь, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Больница в Макеевке первая приняла наших земляков. Врачи, медсестры сделали все возможное, чтобы бойцы получили первую медицинскую помощь и как можно быстрее отправились в медицинские специализированные учреждения. Тех, кого пока транспортировать рано, мы навестили, поговорили, у всех настрой правильный — на полное выздоровление. Наши парни поправятся и еще много доброго и важного для страны сделают".

Уже в ближайшие сутки большую часть тех, кто сегодня проходит лечение в Ростове-на-Дону, направят в самарский госпиталь — поближе к родным и близким людям. Такой договоренности достиг глава региона. "Примерно 60 — 70 человек, у кого позволяет самочувствие, в Самару отправим. Это придаст бойцам сил для скорейшего восстановления. Наши медики к приему готовы", — рассказал Дмитрий Азаров.

Кроме того, бойцов, которые нуждаются в продолжении специализированного лечения, направят в лучшие госпитали страны — в том числе, в Москве.

Дмитрий Азаров сегодня также поддержал бойцов, которые защищают нашу Родину в строю. Многие из них после вражеского удара рисковали жизнью, спасая своих товарищей. Дмитрий Азаров подчеркнул, что будет ходатайствовать о присвоении землякам государственных наград за проявленные мужество и отвагу.

"И бойцы, и командиры проявили себя настоящими героями. Парни, которые сейчас находятся в строю, все настроены дать отпор врагу и отомстить за погибших товарищей", — отметил губернатор.

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