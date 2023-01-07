16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Около 70 раненных в Макеевке самарцев сегодня отправят в домашние госпитали Дмитрий Азаров рассказал о мужестве военнослужащих, попавших под удар в Макеевке Дмитрий Азаров обратился к самарцам: "Понимаю, ждать очень тяжело. Но это необходимо" Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Новым годом Где посмотреть новогоднее обращение губернатора Дмитрия Азарова

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с праздником Рождества Христова

САМАРА. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 7 января, по случаю праздника Рождества Христова к жителям региона обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Дорогие земляки! Светлый праздник Рождества Христова укрепляет в сердце каждого из нас веру, надежду и любовь, обращает к истокам духовно-нравственных идеалов, которым на протяжении всей многовековой истории России следовали наши предки. Сегодня, в эти судьбоносные для нашей страны времена, нам особенно важно быть вместе, единым сплоченным народом, объединенным общей историей, культурой, традициями, стремлением к добру и справедливости. И конечно, мощным объединяющим началом для миллионов россиян сегодня является Русская Православная Церковь", - говорится в обращении губернатора.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что Самарская епархия вносит серьезный вклад в сохранение исторической памяти, воспитание в подрастающем поколении чувства любви к Родине, укрепление межнационального мира и согласия в регионе.

"Служители церкви благословляют наших воинов, участвующих в специальной военной операции, на ратный подвиг, поддерживают их семьи, вдохновляют свою паству на преданное служение Отечеству, вселяют в людей уверенность и волю к победе. Мы молимся за павших героев, кто с оружием в руках защищает нашу Родину - великую Россию, тех, кто, выполняя свой гражданский и патриотический долг, помогает нашим Вооруженным силам и мирным жителям Донбасса. Убежден, только объединившись, помогая друг другу, мы преодолеем все трудности", - считает глава региона.

Дмитрий Азаров пожелал землякам в эти светлые рождественские дни здоровья, добра и благоденствия, а Самарской области - благополучия и процветания.

Гид потребителя

Последние комментарии

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

М С 18 марта 2022 03:43 Дмитрий Азаров: В Самаре до 40% трамваев не выходило на линию

Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта

Владимир безфамильный 15 марта 2022 02:45 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"

brat Goronflo 14 марта 2022 20:01 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...

Joe Brebeanu 07 марта 2022 05:15 В бюджете Самарской области есть средства на непредвиденные расходы в условиях санкций

Хорошая новость

Фото на сайте

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5