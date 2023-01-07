Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с праздником Рождества Христова

В субботу, 7 января, по случаю праздника Рождества Христова к жителям региона обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Дорогие земляки! Светлый праздник Рождества Христова укрепляет в сердце каждого из нас веру, надежду и любовь, обращает к истокам духовно-нравственных идеалов, которым на протяжении всей многовековой истории России следовали наши предки. Сегодня, в эти судьбоносные для нашей страны времена, нам особенно важно быть вместе, единым сплоченным народом, объединенным общей историей, культурой, традициями, стремлением к добру и справедливости. И конечно, мощным объединяющим началом для миллионов россиян сегодня является Русская Православная Церковь", - говорится в обращении губернатора.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что Самарская епархия вносит серьезный вклад в сохранение исторической памяти, воспитание в подрастающем поколении чувства любви к Родине, укрепление межнационального мира и согласия в регионе.

"Служители церкви благословляют наших воинов, участвующих в специальной военной операции, на ратный подвиг, поддерживают их семьи, вдохновляют свою паству на преданное служение Отечеству, вселяют в людей уверенность и волю к победе. Мы молимся за павших героев, кто с оружием в руках защищает нашу Родину - великую Россию, тех, кто, выполняя свой гражданский и патриотический долг, помогает нашим Вооруженным силам и мирным жителям Донбасса. Убежден, только объединившись, помогая друг другу, мы преодолеем все трудности", - считает глава региона.

Дмитрий Азаров пожелал землякам в эти светлые рождественские дни здоровья, добра и благоденствия, а Самарской области - благополучия и процветания.