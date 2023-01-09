Дмитрий Азаров помог матери с поиском сыновей после обстрела по Макеевке

В понедельник, 9 января, губернатор Дмитрий Азаров встретился с Еленой Глотовой из Нефтегорского района Самарской области - мамой военнослужащих, которые в новогоднюю ночь попали под обстрелы ВСУ в Макеевке.

Женщина обратилась к руководителю региона через социальные сети с просьбой о помощи ее детям. Несколько дней назад один из сыновей выходил с ней на связь, рассказав о проблемах в материальном обеспечении.

"При взрыве в Макеевке они выбежали оттуда, где находились. Они только сказали: "мама, не переживай, мы живы, сообщи куда-нибудь об этом, чтобы нас не считали без вести пропавшими". Я на это сразу отреагировала, я позвонила в службу поддержки в Москву на номер Министерства обороны. Очень волнуюсь за ребят, поэтому обратилась к вам", - рассказала женщина.

Дмитрий Азаров, выяснив все обстоятельства, сообщил матери, что на данный момент подразделение, в котором находятся ее бойцы, выведено "за ленточку" и проходит процесс доукомплектования и восстановления боеспособности.

"Ваши эмоции и боль я понимаю, - ответил губернатор. - Я ни одного дня нового года не прожил без общения с солдатами, Министерством обороны, врачами в госпиталях, ни одного дня у меня не было, чтобы я не работал на возвращение парней, на лечение, на выявление, к сожалению, погибших. Я вам обещаю, что с сыном вашим увижусь, передам ему от вас горячий привет. Если решите и сами доехать, мы вам условия создадим". "Спасибо большое", - отреагировала Елена Глотова.

Во время беседы глава региона добавил, что в ближайшее время планируется проведение телемоста военнослужащих со своими родственниками, чтобы они могли увидеть друг друга и пообщаться после долгой разлуки с родным домом.

"Глава поселения, надеюсь, вам во всем помогает? Была поставлена задача каждому главе поселения, муниципального образования, чтобы семья каждого военнослужащего была под заботой местной власти и наших служб - социальных, медицинских, готовых подставить плечо. Сейчас есть вопросы, по которым помощь нужна"? - поинтересовался губернатор.

"У нас одна проблема - просим сделать косметический ремонт нашего здания муниципального общежития, которое уже очень старенькое", - ответила женщина.

Дмитрий Азаров поручил главе Нефтегорского района Александру Баландину взять этот вопрос в проработку, предметно посмотреть и оценить, какие работы по ремонту общежития необходимо сделать.

"Сейчас должно быть оформлено удостоверение участника боевых действий, соответственно, льготы. Сопровождайте этот процесс, - обратился Дмитрий Азаров к руководителю муниципалитета. - Вы же понимаете, в каком состоянии сейчас находятся родные и близкие, уж тем более матери. Я каждый день общаюсь с женами, матерями, пытаясь установить ситуацию по каждому бойцу. Есть тревожность, переживания после такого извещения о том, что случилось, нужно это чувствовать и тут же принимать меры. Главы поселений всегда должны быть рядом".

"Я знаю, что наши парни сильные, они смогут все. Я понимаю всех матерей, готова поддержать любую маму. Говорю, что держаться надо, помогать друг другу хотя бы морально, чтобы словесно успокаивать", - подчеркнула Елена Глотова и рассказала, что приняла решение - поехать к ним, чтобы встретиться, пообщаться и передать гостинцы из дома.

"Я хочу поехать, привезти все, что необходимо, чтобы они почувствовали, что мы рядом. Мы хотели собраться вместе всей семьей и поехать, мальчишек порадовать", - сказала женщина.

"Мы готовы помочь вам в этой поездке, - еще раз подчеркнул Дмитрий Азаров. - Дай Бог здоровья вашим сыновьям. Ждем их возвращения домой с победой". В ближайшие дни губернатор намерен вновь встретиться с земляками, которые защищают Родину.