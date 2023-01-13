Губернатор поздравил работников СМИ с Днем российской печати

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником.
"Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации!
В сложном современном мире неподготовленному человеку зачастую трудно разобраться в потоке информации, отделить зерна от плевел, правду от лжи. Западные и прозападные СМИ, поправ принцип свободы слова, подогревают русофобские настроения и занимаются прямой дезинформацией людей о происходящем в нашей стране и на ее границах.
В этих условиях ваша миссия — доносить объективную информацию о событиях и процессах, происходящих в регионе, стране и мире, — является особенно значимой. Наши региональные, муниципальные СМИ в большинстве своем берут ориентир на лучшие традиции отечественной журналистики, в основе которых всегда лежал высочайший профессионализм, ответственность за результаты своего труда, любовь к Родине и желание служить ей своим талантом. Вы объединяете граждан на добрые и созидательные дела, находитесь на острие самых значимых для жителей региона проблем, словом и делом помогаете им в сложных жизненных ситуациях.
Ваш труд оказывает непосредственное влияние на вовлеченность наших земляков в процесс преобразований, происходящих в губернии, способствует достижению целей национального развития России, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным.
Огромную роль наши СМИ играют при освещении хода специальной военной операции, деятельности федеральных, региональных и муниципальных властей по оказанию помощи семьям участников СВО, переселенцам и жителям освобожденных территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.
Вы пишете о настоящих героях нашего времени — воинах, которые, как их деды и прадеды, сражаются с фашизмом, волонтерах, помогающих армии, специалистах оборонного комплекса, обеспечивающих наши Вооруженные силы всем необходимым, обо всех, кто в эти непростые времена честно, с высокой самоотдачей выполняет свой гражданский и профессиональный долг.
Ваши публикации, теле- и радиорепортажи укрепляют дух защитников Отечества, сплачивают наш народ, вселяя в людей уверенность в нашей полной и окончательной Победе.
Искренне благодарю работников прессы, ветеранов журналистики за самоотверженный труд, за огромный вклад в развитие и процветание Самарской области, за тот творческий огонь, который никогда не угасает в ваших сердцах.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения и новых профессиональных успехов на благо родной губернии, на благо нашей Отчизны — великой России!", — говорится в сообщении.
Последние комментарии
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Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
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