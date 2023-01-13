Губернатор поздравил работников СМИ с Днем российской печати

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником.

"Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации!

В сложном современном мире неподготовленному человеку зачастую трудно разобраться в потоке информации, отделить зерна от плевел, правду от лжи. Западные и прозападные СМИ, поправ принцип свободы слова, подогревают русофобские настроения и занимаются прямой дезинформацией людей о происходящем в нашей стране и на ее границах.

В этих условиях ваша миссия — доносить объективную информацию о событиях и процессах, происходящих в регионе, стране и мире, — является особенно значимой. Наши региональные, муниципальные СМИ в большинстве своем берут ориентир на лучшие традиции отечественной журналистики, в основе которых всегда лежал высочайший профессионализм, ответственность за результаты своего труда, любовь к Родине и желание служить ей своим талантом. Вы объединяете граждан на добрые и созидательные дела, находитесь на острие самых значимых для жителей региона проблем, словом и делом помогаете им в сложных жизненных ситуациях.

Ваш труд оказывает непосредственное влияние на вовлеченность наших земляков в процесс преобразований, происходящих в губернии, способствует достижению целей национального развития России, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным.

Огромную роль наши СМИ играют при освещении хода специальной военной операции, деятельности федеральных, региональных и муниципальных властей по оказанию помощи семьям участников СВО, переселенцам и жителям освобожденных территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Вы пишете о настоящих героях нашего времени — воинах, которые, как их деды и прадеды, сражаются с фашизмом, волонтерах, помогающих армии, специалистах оборонного комплекса, обеспечивающих наши Вооруженные силы всем необходимым, обо всех, кто в эти непростые времена честно, с высокой самоотдачей выполняет свой гражданский и профессиональный долг.

Ваши публикации, теле- и радиорепортажи укрепляют дух защитников Отечества, сплачивают наш народ, вселяя в людей уверенность в нашей полной и окончательной Победе.

Искренне благодарю работников прессы, ветеранов журналистики за самоотверженный труд, за огромный вклад в развитие и процветание Самарской области, за тот творческий огонь, который никогда не угасает в ваших сердцах.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения и новых профессиональных успехов на благо родной губернии, на благо нашей Отчизны — великой России!", — говорится в сообщении.