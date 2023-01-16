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Девелопмент Строительство и недвижимость

Ирина Дьяченко повторно "упустила" "Кинап"

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области повторно рассмотрел требование конкурсного управляющего ООО "Самарский деловой центр" (СДЦ) вернуть имущество развлекательного комплекса "Кинап". Вдова депутата Олега Дьяченко Ирина Дьяченко не убедила суд в своих правах на недвижимость.

Фото: скриншот с видео

Речь идет о девятиэтажном офисном центре на ул. Лесной, 23, корп. 100 и земельном участке под ним. Рыночная стоимость недвижимости составляет 327 млн рублей. Активы были заложены по вексельному долгу Дьяченко. Конкурсный управляющий также оспорил выпуск векселей на сумму 378 млн руб. и последующие сделки с ними.

Первоначально векселя были выданы в 2008 г. ООО "СДЦ" на тот момент владельцу банка "Солидарность" Алексею Титову, гендиректору "Газпром межрегионгаз Самара" и депутату губдумы Андрею Кислову и акционеру "Газбанка" Владимиру Аветисяну в качестве отступного. Таким образом перед ними погасили обязательство ООО "Парк-Сити" (предшественник СДЦ) по оплате векселей ЗАО АКБ "Газбанк".

В 2012 г. председатель совета директоров "Газбанка" Олег Дьяченко заключил договор купли-продажи векселей с Титовым, Кисловым и Аветисяном. Через два года Дьяченко продал векселя своей супруге Ирине Дьяченко.

В 2020 г. суд признал сделки недействительными и обязал возвратить имущество развлекательного комплекса "Кинап" в конкурсную массу СДЦ. Кассационная инстанция вернула дело на новое рассмотрение. Суд снова пришел к выводу о мнимости сделок, направленных на вывод имущества. Не нашли документального подтверждения ни факт оплаты спорных векселей на сумму 384 млн. руб., ни фактический доход, достаточный для их оплаты.

Ирина Дьяченко владеет 100% долей в "Самарском деловом центре" через ООО "Самара-Сити". В декабре 2018 г. в СДЦ была введена процедура банкротства, которую инициировала ФНС с долгом 16,6 млн рублей. Реестр требований кредиторов составляет 1,1 млрд рублей. Крупнейшим кредитором СДЦ выступает АО "АКБ "Газбанк" с суммой 691,7 млн рублей.

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Последние комментарии

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А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.

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вангую... теперь там будет сбербанк

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Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой

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Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.

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