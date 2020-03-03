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Суд признал недейст­вительной сделку по передаче "Кинапа" Ирине Дьяченко

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Арбитражный суд Самарской области вернул в собственность банкротящегося ООО "Самарский деловой центр" имущество развлекательного комплекса "Кинап", пишет "КоммерсантЪ". Как указано в материалах дела в электронной картотеке суда, рыночная стоимость зданий общей площадью 11 тыс. кв. м и земельного участка площадью 3230 кв. м составляет 372 млн рублей.

Напомним, в феврале прошлого года новым владельцем имущества стала вдова самарского депутата Олега Дьяченко Ирина Дьяченко. Ей, по данным "СПАРК-Интерфакс", принадлежит ООО "Самара-сити", которое является собственником "Самарского делового центра". У СДЦ перед Ириной Дьяченко был долг по векселям в размере 422 млн рублей. Предпринимательница пыталась взыскать задолженность в Октябрьском районном суде. В ходе рассмотрения дела в конце 2018 г. стороны заключили соглашение об отступном, по условиям которого "Самарский деловой центр" обязался передать кредитору недвижимость. Сделка полностью завершилась в феврале 2019 года. Практически одновременно с этим разбирательством, в октябре 2018 г., ФНС России обратилась в арбитражный суд с иском о банкротстве СДЦ. Сумма требований налоговой службы составила 16 млн рублей. В феврале прошлого года суд ввел в компании процедуру наблюдения. По данным сайта суда на февраль текущего года, в реестр требований кредиторов "Самарского делового центра" включено около 1,2 млрд рублей. Более полумиллиарда рублей компания должна Газбанку, в 2018 г. лишившемуся лицензии ЦБ РФ.

В сентябре 2019 г. СДЦ признали банкротом и открыли конкурсное производство. Арбитражным управляющим назначили Анну Нехину. В октябре она подала заявление об оспаривании сделки должника. Как сказано в судебном решении, Ирина Дьяченко, контролируя "Самарский деловой центр", не могла не знать о наличии у компании долгов перед сторонними организациями. "Таким образом, заключая мировое соглашение, Ирина Дьяченко преследовала цель намеренного вывода имущества из конкурсной массы, что повлекло за собой нарушение прав и законных интересов, как конкурсных кредиторов, так и самого должника", — сказано в документе суда. Вместе с тем арбитраж восстановил право предпринимательницы требовать с СДЦ возвращения долгов по векселям, но уже в рамках дела о банкротстве. При передаче денег "Самарский деловой центр" заключил со своим же владельцем договор залога имущества. Эту сделку сейчас пытается оспорить Анна Нехина.

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