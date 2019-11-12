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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

У вдовы Олега Дьяченко пытаются забрать здание Самарского делового центра

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После введения банкротства в ООО "Самарский деловой центр", управляющем KIN.UP, компания передала своему бенефициару Ирине Дьяченко офисный центр на ул. Лесной, 23, корп. 100 и земельный участок под ним. Эти сделки сейчас оспаривает конкурсный управляющий ООО Анна Нехина.

Только кадастровая стоимость 9-этажного здания на набережной Волги площадью 12 тыс. кв. м составляет 83 млн руб., земельного участка (3,2 тыс. кв. м) - 32,4 млн рублей.

Управляющий требует вернуть эти активы, переданные Дьяченко в феврале 2019 г., в конкурсную массу.

Кроме того, Анна Нехина добивается восстановления взаимных обязательств Ирины Дьяченко и СДЦ по оплате долга по десяткам векселей ООО, выданных бизнесвумен в 2016 и 2017 годах по договорам новации и ипотеки. Общая сумма этих обязательств оценивается в 384 млн рублей.

Параллельно сама Ирина Дьяченко пытается включиться в реестр требований кредиторов с суммой в 40,5 млн рублей.

KIN.UP могут застроить жильем KIN.UP могут застроить жильем
Представители банкротящегося ООО "Самарский деловой центр" (СДЦ) настаивают на возможности восстановления платежеспособности и в доказательство приводят инвестиционное предложение ГК "Берег".

Напомним, вдова скончавшегося в 2017 г. председателя совета директоров Газбанка Олега Дьяченко Ирина владеет 100% долей в "Самарском деловом центре" через ООО "Самара-Сити".

В декабре 2018 г. в компании была введена процедура банкротства, которую инициировала ФНС, выставив компании долг в 16,6 млн руб. после перерасчета налога на землю с 2014 года. В налоговой посчитали, что компания необоснованно пользовалась ставкой для земель с видом разрешенного использования "для производственных помещений и незастроенной территории". По факту же на участках находились развлекательные заведения и рестораны.

В реестр требований кредитора сейчас включены долги на сумму более 800 млн рублей. Основным кредитором с суммой в 693 млн руб. выступает Газбанк.

Отметим, что конкурсный управляющий Анна Нехина представляет московское САУ "Авангард". Ранее в СДЦ заявляли, что "Авангард" аффилирован Газбанку, и имеет место сговор, направленный на захват компании.

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