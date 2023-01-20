Дмитрий Азаров провел встречу с руководителями предприятий ОПК региона

Губернатор Дмитрий Азаров в пятницу, 20 января, провел очередное совещание с руководителями компаний оборонно-промышленного комплекса Самарской области.

Участники совещания обсудили текущую ситуацию на предприятиях в условиях проведения СВО, планы работы на 2023 год, выполнение гособоронзаказа, а также кадровое обеспечение. Сегодня компании ОПК с учетом растущих объемов производств нуждаются в дополнительных специалистах, особенно молодежи. Глава региона поставил задачу перед правительством области и профильными ведомствами оказывать дальнейшее содействие предприятиям ОПК в решении этой задачи.

"Вопросы роста объема гособоронзаказа имеют первостепенное значение для всей нашей страны. Оружие победы, как известно, куется в тылу. Поэтому так важна эффективная работа предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе, конечно, и на территории нашей родной Самарской области. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, наша "оборонка" и ключевые стратегически важные для региона и всей страны предприятия обретают второе дыхание, выходят на новые технологические этапы своего развития, увеличивают выпуск столь необходимой сегодня продукции", - отметил Дмитрий Азаров.

Представители АО "Авиакор - авиационный завод", ПАО "Салют", ФКП "Самарский завод "Коммунар", "Чапаевский механический завод" отметили, что развитие и модернизация производств, увеличение объемов заказов требует новых специалистов.

"Областному правительству, минтруду поставлена задача всемерно способствовать предприятиям в привлечении специалистов. Порой трудности возникают из-за того, что кадры перетекали в другие сектора экономики. И сегодня целый ряд причин создает обратный тренд, и мы должны его усилить", - подчеркнул губернатор.

Министр труда, занятости и миграционной политики Ирина Никишина сообщила, что благодаря проводимой работе с предприятиями ОПК региона с сентября 2022 года трудоустроены 4808 человек. В 2023 году продолжается работа по обеспечению предприятий ОПК Самарской области необходимым количеством кадров. В том числе, ведется информационная кампания о существующих вакансиях, организуются выезды мобильных центров занятости, будут проведены межрегиональные ярмарки вакансий.

Ирина Никишина отметила, что предприятия ОПК готовы трудоустраивать специалистов из других субъектов: "В таком случае работодатели смогут получить субсидии из средств федерального бюджета на частичную компенсацию затрат на выплату зарплаты принятым работникам, переехавшим из других регионов".

Глава минтруда подчеркнула, что приоритетным направлением кадровой политики организаций отрасли ОПК Самарской области является трудоустройство молодежи, специалистов в возрасте до 35 лет.

Губернатор обратил внимание на необходимость усилить работу по привлечению на предприятия ОПК Самарской области не только студентов СПО, но и вузов. Сегодня ряд предприятий совместно с вузами региона используют механизм целевого обучения. Например, ПАО "ОДК-Кузнецов" и Самарский университет реализуют проект "Крылья Ростеха".

"Необходимо дополнительно проработать именно с предприятиями ОПК вопрос целевого обучения студентов вузов. Возможно, выплачивать специальные стипендии студентам с тем, чтобы ребята потом шли работать на предприятия ОПК. Отработайте все механизмы", - сказал Дмитрий Азаров, давая поручение Ольге Лысиковой.

В ходе совещания руководители предприятий ОПК озвучили ряд предложений и вопросов. По всем им Дмитрий Азаров дал поручения профильным органам власти. Губернатор подчеркнул, что совещания с руководителями предприятий ОПК будут продолжаться на системной основе, как и встречи непосредственно на производствах, во время которых проводится индивидуальный разбор ситуации - с тем, чтобы и дальше оказывать компаниям ОПК всестороннюю поддержку.

Глава региона отметил: необходимо создать условия, чтобы работа в секторе ОПК Самарской области стала привлекательной высокой зарплатой.

"Изменения в связи с увеличением выпуска продукции, внедрения современных технологий, повышения производительности труда налицо по целому ряду предприятий. Знаю, что планы модернизации производственных мощностей существуют на всех предприятиях ОПК. Не сомневаюсь, что мы выполним все поставленные перед нами задачи, и оборонно-промышленный комплекс станет, в том числе и драйвером экономического развития региона, основой нашего технологического суверенитета", - отметил Дмитрий Азаров.