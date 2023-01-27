Игорь Иванов выразил соболезнования Дмитрию Азарову в связи со смертью его отца

Начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов выразил соболезнования губернатору Дмитрию Азарову в связи со смертью его отца, Игоря Георгиевича Азарова.

"Уважаемый Дмитрий Игоревич! Выражаю Вам самые искренние и глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой любимого отца - Игоря Георгиевича Азарова. Он был замечательным человеком, прожившим достойную жизнь, являлся примером настоящего гражданина, верного своему делу, своей семье, родным и близким. Для Вашей семьи он всегда был опорой и поддержкой, воспитал такого достойного человека, как Вы. Он открыл дорогу в спортивную жизнь многим подросткам нашего региона, воспитал не одно поколение спортсменов", - говорится в сообщении начальника ГУВД.

"От личного состава Главного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области и от себя лично выражаю Вам глубокие соболезнования и слова поддержки.

Светлая память Игорю Георгиевичу Азарову!" - отметил Игорь Иванов.





