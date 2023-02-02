Самарский театр оперы и балета приглашает на "Любовный напиток" в День всех влюбленных

14 февраля в Самарском театре оперы и балета — опера "Любовный напиток" (12+) Гаэтано Доницетти.
История о робком юноше, влюбленном в самодостаточную девушку, о фанфароне-сопернике и о пройдохе-коммивояжере, спасающем ситуацию своим любовным напитком по сходной цене. 14 февраля на сцене театра Доктор Дулькамара взбаламутит рутинное существование скромной итальянской гостиницы и всего за одни сутки превратит жизнь героев в яркое цирковое представление.
У зрителей оперы есть редкий шанс — услышать самую лирическую мелодию для уникального фагота, которая прозвучит во вступлении к знаменитой арии Неморино. Фагот производства "Walter fagott" (Германия) был приобретен самарским театром в рамках национального проекта "Культура". На инструментах такого высокого качества играют фаготисты лучших мировых оркестров. Фаготы Walter изготавливаются из белого клена, который выдерживается более 12 лет.
Подробности по ссылке: opera-samara.ru/opera/concert919.html.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.