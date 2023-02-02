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Театр Культура

Самарский театр оперы и балета приглашает на "Любовный напиток" в День всех влюбленных

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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14 февраля в Самарском театре оперы и балета — опера "Любовный напиток" (12+) Гаэтано Доницетти.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

История о робком юноше, влюбленном в самодостаточную девушку, о фанфароне-сопернике и о пройдохе-коммивояжере, спасающем ситуацию своим любовным напитком по сходной цене. 14 февраля на сцене театра Доктор Дулькамара взбаламутит рутинное существование скромной итальянской гостиницы и всего за одни сутки превратит жизнь героев в яркое цирковое представление.

У зрителей оперы есть редкий шанс — услышать самую лирическую мелодию для уникального фагота, которая прозвучит во вступлении к знаменитой арии Неморино. Фагот производства "Walter fagott" (Германия) был приобретен самарским театром в рамках национального проекта "Культура". На инструментах такого высокого качества играют фаготисты лучших мировых оркестров. Фаготы Walter изготавливаются из белого клена, который выдерживается более 12 лет.

Подробности по ссылке: opera-samara.ru/opera/concert919.html.

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