Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню в память о разгроме немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

В четверг, 2 февраля, в Самаре на площади Славы состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню, посвященная памятной дате - 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Отдать дань уважения подвигу русских солдат - освободителей пришли представители правительства Самарской области, работники территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, администрации и думы городского округа Самара, активисты ветеранских, молодежных организаций региона, политических партий, женсовета 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, жители города.
Вместе с земляками цветы к Вечному огню возложил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Память павших героев Великой Отечественной войны - участников Сталинградской битвы почтили минутой молчания.
"200 дней и ночей длилось это масштабное, тяжелое и кровопролитное сражение, ознаменовавшее начало коренного перелома в Великой Отечественной войне и показавшее всему миру, что поражение нацистской Германии и её союзников неизбежно. И по сей день такие знаковые места боев, как Мамаев курган, завод "Красный Октябрь", Дом Павлова и многие другие являются немеркнущими символами подлинного героизма, мужества и стойкости бойцов Красной Армии", - отметил глава региона в своем обращении по случаю годовщины Сталинградской битвы.
Хранить память об этом масштабном сражении, о той цене, которая была отдана за Великую Победу русским народом, важно для многих поколений жителей страны.
"Победить сильного, коварного врага, перед которым трепетала вся Европа, нашим воинам помогла несокрушимая вера в Победу. Именно эта вера, переданная нам поколением победителей, вдохновляет нынешних защитников Отечества, которые при поддержке добровольцев, общественных организаций, неравнодушных граждан сдерживают агрессию фашистского киевского режима и коллективного Запада", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
74-летний житель Самары Рашид Галеев вспоминает начало своей срочной службы в городе Тернополе, который называет "логовом бендеровщины". "Нас называли "москалями и нелюдями" в те годы. 80 лет назад наши деды, отцы и братья сломали хребет фашистам. Но, к сожалению, не добили. Сегодня ратным трудом наши земляки и наши воины со всей великой Руси продолжают эту битву. Победа будет за нами. Нашим героям-патриотам вся Россия наша великая желает не унывать. Мы с вами, всегда поддерживаем и будем поддерживать, желаем, чтобы вы добили эту чуму и все вернулись домой здоровые, крепкие, чтобы обняли свои семьи", - пожелал он.
Председатель городской организации "Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей" Лидия Румянцева не может без слез вспоминать события тех лет: "Для нас, бывших узников, любая дата, связанная с войной и освобождением, это наша жизнь. Это приближалось наше освобождение из концлагерей". Ее отец был участником Сталинградской битвы и рассказывал, насколько здесь было тяжело и сложно.
"От того, насколько было сложно, от этих ураганных огней, от пулеметных очередей они не могли даже голову поднять - и все равно шли в атаку, и все равно они победили. Он всегда нам говорил: помните это, дети, и никогда не забывайте, передавайте это все своим детям", - поделилась она словами отца.
До сих пор, по ее словам, бывшие узники фашистских концлагерей верны клятве - хранить память о тех страшных событиях и тех усилиях, которые были приложены для победы над фашизмом. "Когда узников фашистских концлагерей освободили, у нас в бухенвальдском концлагере на плацу выстроились все наши освободители, наши подпольщики и дали клятву: до последнего узника рассказывать о том, что такое фашизм. И вот мы эту клятву до сих пор бережем и выполняем", - рассказала она.
Как отметил председатель ветеранской организации совета ветеранов военно-воздушных сил гвардии полковник Вячеслав Клюкин, сохранение памяти о подвиге фронтовиков, которые отстояли нашу Родину, дали нам жизнь, возможность трудиться, растить детей - это проявление патриотизма.
"80 лет прошло со Сталинградской битвы, а ее все помнят. Будем помнить - будем жить. Это наша самая главная задача. Россия должна быть единая. Сегодня можно вспомнить стихи Визбора: "Любимая Россия, ты с каждым днем сильней, тебя в груди носили солдаты на войне, шинелью накрывали и на руках несли, от пуль оберегали, от горя сберегли". И это самое главное - что мы вместе", - считает он.
"Вместе с ветеранами мы пришли сюда поклониться великим тем годам. Важно помнить самим, передавать молодежи, их сюда приводить, рассказывать, делиться, чтобы эта память у нас не уходила", - резюмировала представитель ветеранской организации Промышленного района города Самары Галина Демчук.
Последние комментарии
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость