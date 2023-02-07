Александр Хинштейн: "Я не хочу быть губернатором"

Депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн заявил, что не хочет быть губернатором и менять статус законотворца на статус чиновника. Об этом он заявил накануне, 6 февраля.

Отвечая на вопрос-предложение самарца под постом о сносе элеватора, он заявил, что в его планах нет пункта "стать губернатором":

"Я не хочу быть губернатором. Надеюсь, нам удастся спасти элеватор при помощи действующей власти", — прокомментировал депутат.

Напомним, 5 февраля появилась информация о том, что в Самаре приступили к сносу одного из символов города - элеватора. Однако, по словам Александра Хинштейна, снос приостановили.