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Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем российской науки

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем российской науки.

"Уважаемые ученые, научные работники, преподаватели, аспиранты и студенты!

Сегодня без поддержки науки, пристального, сфокусированного внимания к научным изысканиям, к вопросам внедрения разработок, создания современной научно-исследовательской базы и условий для привлечения в эту сферу молодых кадров невозможно говорить о технологическом суверенитете страны. Именно научные достижения, их практическое использование в реальном секторе экономики, свободный творческий поиск ученых позволяют обеспечить поступательное развитие Самарской области и России в целом в условиях санкционного давления и передела глобального рынка.

Мощный научно-производственный и образовательный потенциал Самарской области, успехи в решении технических, авиационно-космических, медико-биологических и других задач позволяют нам достигать целей, поставленных в региональной стратегии долгосрочного развития, повышать устойчивость экономики и инвестиционную привлекательность нашего региона.

Успешно работает исследовательский центр Российской академии наук, лидирующие позиции занимает наш научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего", развивается вузовская наука — сразу три наших ведущих университета вошли в программу государственной поддержки "Приоритет 2030".

Большие перспективы открываются перед нами в связи с созданием международного межвузовского кампуса IT-направления, а также формированием на территории Самарской области кластера беспилотной авиации.

Уверен, что наше научное сообщество и в дальнейшем будет активно способствовать реализации национальных проектов "Наука и университеты", "Цифровая экономика", "Образование", инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, укреплению оборонно-промышленного комплекса, что особенно важно в условиях проведения СВО, повышению уровня и качества жизни наших граждан.

Искренне благодарю вас, дорогие земляки, за преданность своему высокому призванию, упорство в решении поставленных задач, вдохновение и понимание своей ответственности перед нашей Родиной — великой Россией.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых открытий и успешной реализации прорывных проектов на благо нашего Отечества!", — говорится в сообщении. 

Гид потребителя

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