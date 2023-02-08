Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем российской науки

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем российской науки.
"Уважаемые ученые, научные работники, преподаватели, аспиранты и студенты!
Сегодня без поддержки науки, пристального, сфокусированного внимания к научным изысканиям, к вопросам внедрения разработок, создания современной научно-исследовательской базы и условий для привлечения в эту сферу молодых кадров невозможно говорить о технологическом суверенитете страны. Именно научные достижения, их практическое использование в реальном секторе экономики, свободный творческий поиск ученых позволяют обеспечить поступательное развитие Самарской области и России в целом в условиях санкционного давления и передела глобального рынка.
Мощный научно-производственный и образовательный потенциал Самарской области, успехи в решении технических, авиационно-космических, медико-биологических и других задач позволяют нам достигать целей, поставленных в региональной стратегии долгосрочного развития, повышать устойчивость экономики и инвестиционную привлекательность нашего региона.
Успешно работает исследовательский центр Российской академии наук, лидирующие позиции занимает наш научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего", развивается вузовская наука — сразу три наших ведущих университета вошли в программу государственной поддержки "Приоритет 2030".
Большие перспективы открываются перед нами в связи с созданием международного межвузовского кампуса IT-направления, а также формированием на территории Самарской области кластера беспилотной авиации.
Уверен, что наше научное сообщество и в дальнейшем будет активно способствовать реализации национальных проектов "Наука и университеты", "Цифровая экономика", "Образование", инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, укреплению оборонно-промышленного комплекса, что особенно важно в условиях проведения СВО, повышению уровня и качества жизни наших граждан.
Искренне благодарю вас, дорогие земляки, за преданность своему высокому призванию, упорство в решении поставленных задач, вдохновение и понимание своей ответственности перед нашей Родиной — великой Россией.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых открытий и успешной реализации прорывных проектов на благо нашего Отечества!", — говорится в сообщении.
Последние комментарии
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Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
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