В Самаре почтили память сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных обязанностей

10 февраля - День памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей. Сегодня начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пришли на площадь мемориального комплекса на ул. Куйбышева, 42, чтобы почтить их память.
Вместе с ними цветы возложили руководители законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов и силовых структур региона, представители Общественного совета и Совета ветеранов при областном главке, юные представители самарского регионального отделения всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия" политической Партии "Единая Россия", родные, друзья, коллеги, жители и гости города.
Несмотря на прошедшие годы, эта трагедия и сейчас никого не оставляет равнодушным. Пожар 10 февраля 1999 года, в результате которого было полностью уничтожено здание УВД по Самарской области, стал жестоким испытанием на прочность духа, на сплочённость, на милосердие и взаимовыручку не только для жителей губернии, но и для всей России, ведь в страшном пожаре погибло 57 сотрудников и работников органов внутренних дел.
Утреннее совещание начальника областного главка с руководителями территориальных органов внутренних дел, начальниками служб и подразделений ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов начал с минуты молчания в память о всех погибших в том страшном пожаре.
"Это место действительно священно как для жителей Самарской области, так и для всех сотрудников полиции. Здесь принимается присяга, и наша задача, коллеги, чтобы эта память продолжалась. Гарнизон самарской полиции скорбит по этим событиям и сделает все, чтобы места захоронения, мемориалы были в соответствующем состоянии, и любой сотрудник полиции, который начинает служить в органах внутренних дел, знал и помнил об этих событиях, чтил память. Это наш долг", - обратился к присутствующим генерал-лейтенант полиции.
"В тот день наши товарищи были при исполнении и, как мы знаем, до конца остались настоящими офицерами, готовыми к самопожертвованию. Вечная память о них останется в наших сердцах", - сказал Дмитрий Азаров.
После возложения состоялся поминальный молебен в часовне в честь святого Александра Невского, где в память о погибших зажгли свечи.
По окончании мероприятия присутствующие еще долго делились воспоминаниями о событиях того страшного дня, еще раз перечитывая фамилии своих близких и коллег, увековеченные на мемориале.
Сейчас мемориальный комплекс, расположенный на месте сгоревшего здания УВД по Самарской области - это дань уважения не только погибшим при исполнении служебных обязанностей, но и воинам - сотрудникам органов внутренних дел Самарской области, не вернувшимся с полей Великой Отечественной войны.
Память о погибших героях всегда будет жить в наших сердцах.
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