Дмитрий Азаров провел очередную встречу с родственниками военнослужащих

Во вторник, 14 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Ставропольский район встретился с женами и матерями военнослужащих, чтобы обсудить вопросы дополнительной помощи и поддержки защитников Отечества, их родных и близких.

Регулярно встречаясь с родственниками военнослужащих, проводя личные приемы бойцов в ходе поездок в зону СВО, губернатор помогает защитникам и их семьям решать самые разные проблемы.

Кроме того, глава региона поставил руководителям муниципалитетов задачу - быть на постоянной связи с семьями военных, оказывать всемерную помощь в решении возникающих вопросов.

"Перед всеми управленческими командами - муниципальными, региональными - мною поставлена задача проявлять самое внимательное отношение к вашим чаяниям, просьбам. При посещении того или иного города, района я обязательно провожу такие встречи и буду проводить их впредь, - обратился к женщинам Дмитрий Азаров в начале беседы. - Мне важна обратная связь, чтобы понимать, насколько у нас получается то, что мы наметили, а именно окружить заботой семью каждого военнослужащего. Как правило, на таких встречах возникают дополнительные вопросы, и мы их отрабатываем".

На встрече жены военных задали вопросы по ряду аспектов прохождения их родными службы. В частности, одна из участниц спросила об оформлении необходимых документов для бойцов. Дмитрий Азаров отметил, что с аналогичным вопросом к нему обращались женщины на встрече, которая состоялась неделю назад.

"Обращался с этим вопросом в Министерство обороны. Впоследствии мне доложили, что процесс оформления документов начат", - рассказал губернатор.

Несколько вопросов касалось оказания медицинской и реабилитационной помощи самим бойцам и членам их семей. Соответствующие поручения даны губернатором областному минздраву.

Дмитрий Азаров рассказал женам военных о программе "Возвращение", которая разработана и внедряется на территории региона. Цель программы - оказать комплексную поддержку людям, которые возвращаются из зоны СВО.

Губернатором утвержден комплексный межведомственный план, который включает помощь в оформлении военнослужащим всех положенных льгот, комплексное лечение и реабилитацию, в том числе психологическую, помощь в переобучении и трудоустройстве, организацию отдыха и свободного времени.

К концу первого квартала этого года будет запущен Сервис "Возвращение" на портале "Госуслуги" Самарской области. Он станет "единым окном" информирования и получения всего необходимого комплекса услуг и мер поддержки для тех, кто вернулся из зоны боевых действий. А те, кому удобнее взаимодействовать офлайн, смогут обратиться в офисы "Мои документы" в МФЦ.

Сейчас в программе уже участвует 50 человек из казачьего батальона, которые вернулись из зоны СВО. На базе госпиталя ветеранов войн и санаториев области для них проводится расширенная диспансеризация и комплексная медицинская реабилитация. В каждом муниципалитете Самарской области определен куратор, который предметно занимается этой работой, взаимодействуя с бойцами и их семьями.

Кроме того, открыт Центр психологической помощи и укомплектованы мобильные бригады психологов. Также создается первый в России центр, который будет отвечать за лекарственное обеспечение, реабилитацию и трудовую адаптацию участников СВО.

Этот комплексный проект совсем недавно был представлен президенту России Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Глава государства поручил тиражировать успешный опыт Самарской области в других регионах.

"Проект призван помочь нашим защитникам как можно скорее восстановить здоровье, решить необходимые социальные, трудовые вопросы. Постараемся сделать все для того, чтобы путь возвращения к мирной жизни для ваших мужей, сыновей не был сопряжен с какими-либо трудностями и препонами", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона также отметил, что в вопросах организации санаторно-курортного лечения бойцов помогают крупные компании и холдинги. "Общался с рядом компаний, они выражают готовность в этом году предоставить путевки на санаторно-курортное лечение не только самих военнослужащих, но и членов их семей", - рассказал о договоренности Дмитрий Азаров.

Помимо прочего, женщины поинтересовались о возможности нового трудоустройства их мужей после возвращения из зоны боевых действий. Дмитрий Азаров напомнил, что в организациях, где ранее работали их защитники, трудовые контракты на время выполнения боевых задач приостановлены, а рабочие места сохранены. Тем не менее при необходимости будет оказана дополнительная помощь по подбору вакансий.

"Работы в Самарской области точно много. Ежегодно мы создаем порядка 10 тысяч новых рабочих мест. Поэтому сейчас уровень безработицы в регионе самый низкий за весь постсоветский период. И если потребуется, мы окажем вашим мужьям содействие в трудоустройстве после их возвращения к мирной жизни", - отметил губернатор, обращаясь к участникам встречи.

Кроме того, семьи, которые находятся в сложном финансовом положении, могут рассчитывать на дополнительную поддержку. Подспорьем в этом вопросе может стать социальный контракт, по которому выделяемые средства можно направить на организацию и развитие собственного бизнеса для получения дополнительного устойчивого дохода.

Одна из участниц встречи отметила, что иногда мужья долгое время не выходят на связь: "Мы не знаем, где они, как они себя чувствуют, здоровы ли. Куда нам обращаться в таком случае?"

Дмитрий Азаров отметил, что местоположение бойцов зачастую засекречено. Тем не менее получить информацию относительно того, все ли в порядке с родным человеком, можно в военном комиссариате, сотрудники которого выяснят и передадут необходимую информацию. Там же могут оказать содействие в получении справок.

Дмитрий Азаров заверил участниц встречи, что к представителям властей - местных, региональных - можно и нужно обращаться по всем вопросам. Он привел пример, когда на личных приемах жены и матери иной раз стараются не задавать вопросов, касающихся их самих или родственников, считая, что помощь нужна в первую очередь на передовой. В свою очередь, бойцы во время встреч чаще всего не говорят о своих проблемах, а беспокоятся о поддержке семей, решении бытовых проблем во время их отсутствия дома.

"Ваши близкие люди исполняют свой долг по защите Родины, и конечно, мы вам окажем максимальную поддержку. Если возникают вопросы, которые требуют отдельного внимания, обращайтесь за помощью", - обратился руководитель региона к родственникам бойцов.

Дмитрий Азаров еще раз нацелил главу Ставропольского района Владимира Медведева и руководителей сельских поселений на постоянное взаимодействие с семьями бойцов. Что касается положенных льгот, местным властям необходимо самим переговорить с семьями, дать необходимые разъяснения и помочь в оформлении.

"Все, что положено семьям, - меры поддержки, льготы - сами, по собственной инициативе должны предложить, а не ждать, когда к вам обратятся", - подчеркнул губернатор.

Женщины рассказали, что переживают за своих мужей, которые сегодня находятся в зоне проведения СВО, но в то же время очень ими гордятся.

"Мой муж мог оформить отсрочку, но решил пойти защищать Родину. В зону проведения СВО отправился и мой брат. Я очень горжусь своими защитниками", - отметила одна из участниц встречи.

Беседа с родственниками военнослужащих длилась несколько часов, прозвучали десятки вопросов. Дмитрий Азаров взял каждый из них для дальнейшей проработки, в том числе с Министерством обороны РФ.

Отдельно глава региона встретился с семьей Ильи Кузнецова, военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции, чтобы узнать, какая дополнительная помощь требуется. "Помощь была оказана в полной мере, и до сих пор нам всегда звонят из социальной службы, спрашивают, помогают", - отметила вдова Екатерина Кузнецова.

"Вы знаете, что всегда можете обратиться за помощью, мы готовы плечо подставить", - подчеркнул Дмитрий Азаров. Позднее в этот день по поручению губернатора с семьей связался мэр Тольятти, который взял на личный контроль решение вопросов, заданных родными героя.