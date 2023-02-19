Остается час до начала телемарафона "Все для Победы!"

Порядка 20 спикеров, два часа прямого эфира, прямые включения представителей общественных организаций ДНР, уникальные кадры по отправке и прибытию гуманитарных конвоев из Самарской области на территорию Донбасса и многое другое. Присоединяйтесь.
Цель всероссийского благотворительного медиапроекта, реализуемого по инициативе Общероссийского общественного движения "Народный фронт", — продемонстрировать нашу сплоченность и поддержать участников специальной военной операции, выказать поддержку армии и тем ценностям, за которые сейчас сражаются наши бойцы.
Внести вклад в общую Победу может каждый из нас! Достаточно отсканировать индивидуальный региональный QR-код, который выведет на банковские реквизиты фонда "Все для Победы". Все средства, собранные во время марафона, будут направлены на дополнительное техническое оснащение бойцов из Самарской области — наших земляков-военнослужащих.
Последние комментарии
Посмотрим.
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта