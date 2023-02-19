Остается час до начала телемарафона "Все для Победы!"

Порядка 20 спикеров, два часа прямого эфира, прямые включения представителей общественных организаций ДНР, уникальные кадры по отправке и прибытию гуманитарных конвоев из Самарской области на территорию Донбасса и многое другое. Присоединяйтесь.

Цель всероссийского благотворительного медиапроекта, реализуемого по инициативе Общероссийского общественного движения "Народный фронт", — продемонстрировать нашу сплоченность и поддержать участников специальной военной операции, выказать поддержку армии и тем ценностям, за которые сейчас сражаются наши бойцы.

Внести вклад в общую Победу может каждый из нас! Достаточно отсканировать индивидуальный региональный QR-код, который выведет на банковские реквизиты фонда "Все для Победы". Все средства, собранные во время марафона, будут направлены на дополнительное техническое оснащение бойцов из Самарской области — наших земляков-военнослужащих.