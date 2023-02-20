Самарское УФАС уличило рюмочную на ул. Ленинской в непристойной рекламе

Администрация Ленинского района обратилась в Самарское УФАС с сообщением о непристойной рекламе рюмочной, расположенной на ул. Ленинской. Чиновники разглядели признаки нарушения закона о рекламе.
Антимонопольщики выяснили, что на рекламной конструкции питейного заведения изображена "непристойная абстракция человеческой фигуры, употребляющая предположительно алкогольную продукцию.
"Также слова "отмечалъ, превосходныя и др.", указанные в данной рекламе, отсутствуют в русском языке", — отмечается в сообщении.
Кроме того, в ФАС уточнили, что в 250 метрах от рюмочной находится учебное заведение.
"Таким образом, — делает вывод антимонопольное ведомство, — рассматриваемая реклама является непристойной и нарушает положение ч.6 ст. 5 ФЗ "О рекламе".
"На основании вышеизложенного, руководствуясь действующим законодательством, Управление признало рекламу рюмочной ненадлежащей, — рассказали в ФАС. — На момент вынесения решения ненадлежащая реклама не распространялась".
По результатам рассмотрения материалы дела переданы должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.
Последние комментарии
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...