Самарское УФАС уличило рюмочную на ул. Ленинской в непристойной рекламе

Администрация Ленинского района обратилась в Самарское УФАС с сообщением о непристойной рекламе рюмочной, расположенной на ул. Ленинской. Чиновники разглядели признаки нарушения закона о рекламе.

Антимонопольщики выяснили, что на рекламной конструкции питейного заведения изображена "непристойная абстракция человеческой фигуры, употребляющая предположительно алкогольную продукцию.

"Также слова "отмечалъ, превосходныя и др.", указанные в данной рекламе, отсутствуют в русском языке", — отмечается в сообщении.

Кроме того, в ФАС уточнили, что в 250 метрах от рюмочной находится учебное заведение.

"Таким образом, — делает вывод антимонопольное ведомство, — рассматриваемая реклама является непристойной и нарушает положение ч.6 ст. 5 ФЗ "О рекламе".

"На основании вышеизложенного, руководствуясь действующим законодательством, Управление признало рекламу рюмочной ненадлежащей, — рассказали в ФАС. — На момент вынесения решения ненадлежащая реклама не распространялась".

По результатам рассмотрения материалы дела переданы должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.