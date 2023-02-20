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Максим Решетников и Дмитрий Азаров обсудили проект создания в Самарской области кластера беспилотной авиации

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 20 февраля, губернатор Дмитрий Азаров в Москве на встрече с министром экономического развития России Максимом Решетниковым обсудил вопросы развития транспортно-логистической инфраструктуры и работу действующих в регионе территорий с преференциальными режимами, а также создания в Самарской области кластера беспилотной авиации.

Особое внимание на встрече было уделено развитию экономики Тольятти. Напомним, вопросы развития Тольятти губернатор Дмитрий Азаров обсуждал в октябре 2022 года на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. Тогда глава государства дал ряд поручений, которые в дальнейшем были проработаны регионом совместно с профильными ведомствами. На встрече с Максимом Решетниковым обсуждался ход исполнения данных поручений.

Дмитрий Азаров представил Максиму Решетникову планы строительства инфраструктуры третьей очереди ОЭЗ ППТ "Тольятти", которая входит в тройку наиболее эффективных особых экономических зон в стране. Здесь уже работают 13 предприятий, открыто свыше 2,5 тысяч рабочих мест. Строительство новой очереди с созданием всей необходимой инженерной инфраструктуры позволит привлечь еще больше резидентов.

Максим Решетников поддержал предложение Дмитрия Азарова о строительстве третьей очереди особой экономической зоны, отметив успешные результаты за предыдущие годы ее работы и возможности, которые будут созданы для потенциальных инвесторов.

"Инициатива увеличения площади ОЭЗ "Тольятти" представляется логичной и оправданной, учитывая ее эффективную работу. Новая очередь ОЭЗ откроет региону новые возможности по привлечению инвестиций в приоритетные отрасли региональной экономики, позволит создать новые рабочие места", - отметил министр.

По итогам встречи достигнуты договоренности по развитию инфраструктуры ОЭЗ Самарской области, с этой целью регион подготовит заявку на получение инвестиционного бюджетного кредита.

Еще одной темой встречи стало создание в регионе кластера беспилотной авиации. Правительством региона совместно с инвестором уже ведется проработка пилотного проекта по созданию в регионе полного цикла производства беспилотных летательных аппаратов - от разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства и обслуживания.

В Самарской области сильны традиции развития авиационной отрасли. Богатейший опыт, высококлассные специалисты, профильные вузы, предприятия по производству комплектующих, специальные налоговые режимы позволяют в регионе быстро реализовать проект создания такого кластера с большой степенью эффективности.

Проект стратегически важен как для Самарской области, так и для всей страны. Он станет передовой технологической площадкой, на которой будут тестироваться и внедряться инновационные решения в сфере беспилотной авиации. "Самарские беспилотники будут использоваться во всех отраслях экономики, в том числе, в сельском хозяйстве и транспортной сфере, а также для решения задач широкого спектра", - отметил губернатор.

На текущий момент проведена значительная подготовительная работа. Некоторые новые модели БПЛА уже проходят опытное тестирование, в перспективе готовится запуск их серийного производства. Планируется, что основная площадка по производству БПЛА будет организована в Тольятти. К этой работе будут подключены ведущие университеты, где уже есть соответствующие наработки, а также научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего".

Один из ключевых вопросов реализации проекта - установление на территории региона экспериментального правового режима в области эксплуатации беспилотных авиационных систем. В Минэкономразвития готовы поддержать установление экспериментального правового режима (ЭПР) в регионе.

"Механизм ЭПР - это возможность на определенной территории устанавливать специальные правила для проведения, в том числе, испытаний БПЛА. Он создает необходимые условия для быстрой апробации новых технологий и внедрения улучшений в существующие продукты", - подчеркнул министр.

В Самарской области ЭПР станет механизмом будущей реализации одного из высокотехнологичных "проектов-маяков", которые курирует первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов. Заявка на установление ЭПР на территории региона для подачи в Минэкономразвития подготовлена. Документы также направлены в заинтересованные федеральные ведомства.

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