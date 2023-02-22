Самарцев приглашают на историю любви времен фараонов

5 марта Самарский театр оперы приглашает на оперу Джузеппе Верди "Аида" (12+), которую по праву назвать одной из лучших в истории музыки. Действие оперы разворачивается в Древнем Египте. Несмотря на, казалось бы, историческую основу, на первый план выходит личная драма, классический любовный треугольник и жгучая ревность, которая ослепляет и рушит жизнь.
В этой опере есть все, что привлекает публику в театр, — любовь и соперничество, война и страсть, экзотические танцы и торжественные шествия. А размах событий, совершающихся в ней, — война одной нации с другой, реванш побежденных, политика и шпионаж, — заставляет постановщиков век за веком соревноваться в пышности и эффектности сценических воплощений "Аиды".
Самарская постановка оперы стала лауреатом самарской театральной премии зрительских симпатий "Браво" в номинации "Лучший музыкальный спектакль".
Подробности по ссылке: opera-samara.ru/opera/concert614.html.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.