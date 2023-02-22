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Театр Культура

Самарцев приглашают на историю любви времен фараонов

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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5 марта Самарский театр оперы приглашает на оперу Джузеппе Верди "Аида" (12+), которую по праву назвать одной из лучших в истории музыки. Действие оперы разворачивается в Древнем Египте. Несмотря на, казалось бы, историческую основу, на первый план выходит личная драма, классический любовный треугольник и жгучая ревность, которая ослепляет и рушит жизнь.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

В этой опере есть все, что привлекает публику в театр, — любовь и соперничество, война и страсть, экзотические танцы и торжественные шествия. А размах событий, совершающихся в ней, — война одной нации с другой, реванш побежденных, политика и шпионаж, — заставляет постановщиков век за веком соревноваться в пышности и эффектности сценических воплощений "Аиды".

Самарская постановка оперы стала лауреатом самарской театральной премии зрительских симпатий "Браво" в номинации "Лучший музыкальный спектакль".

Подробности по ссылке: opera-samara.ru/opera/concert614.html.

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