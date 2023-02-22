Самарцев приглашают на историю любви времен фараонов

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5 марта Самарский театр оперы приглашает на оперу Джузеппе Верди "Аида" (12+), которую по праву назвать одной из лучших в истории музыки. Действие оперы разворачивается в Древнем Египте. Несмотря на, казалось бы, историческую основу, на первый план выходит личная драма, классический любовный треугольник и жгучая ревность, которая ослепляет и рушит жизнь.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета