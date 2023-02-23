ГК "ЭкоВоз" поздравляет всех с Днем защитника Отечества

23 февраля — день, когда чествуют наших военных и вспоминают ратные подвиги соотечественников.

"Мы поздравляем людей мужественных, истинных патриотов нашей страны, всех, кто служил вчера и служит сегодня на благо Родины, проявляя всю силу духа, волю и мужество. Всех, кто несет ответственность за день сегодняшний и делает все, чтобы благополучным был день завтрашний. Желаем неиссякаемой бодрости духа и мирного неба над головой!" — поздравили в ГК "ЭкоВоз" всех с праздником.