1 марта в Самарской области проверят электросирены

1 марта на территории Самарской области начнется проведение комплексной проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением электросирен.

С 10:40 запланирована подача сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" путем запуска электросирен и громкоговорителей. Запуск системы оповещения будет осуществлен из ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" по адресу г. Самара, улица Красноармейская, 12.

Целью проверок является отработка своевременного доведения сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Напоминаем, что работа электросирен означает сигнал "Внимание всем!". По этому сигналу жителям региона необходимо включить телевизионные, радиоприемники и прослушать передаваемую информацию.