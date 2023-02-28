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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров рассказал о проекте закона об областном бюджете на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 гг.

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал проект закона об областном бюджете на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 годов.

"Планомерно работаем над увеличением доходной части бюджета, продолжаем отстаивать интересы региона на федеральном уровне. Подтверждаем исполнение ранее взятых на себя обязательств, что позволяет вновь претендовать на дополнительные средства. Неделю назад я обсуждал с министром экономики РФ Максимом Юрьевичем Решетниковым развитие особой экономической зоны "Тольятти", и уже сегодня мы учитываем в бюджете 263 млн руб. на развитие ОЭЗ", - отметил глава региона.

Он сообщил, что удалось добиться для региона дополнительно выделения более 650 млн руб. на дорожное строительство, они также поступят из федерального бюджета.

"А с учетом других источников расходы на эту сферу увеличиваем более чем на 5 млрд рублей. Это позволит нам с прежней интенсивностью вести работы по строительству и ремонту дорог в муниципалитетах региона", - подчеркнул губернатор.

Кроме того, несмотря на все сложности, благодаря рачительному использованию средств бюджета в прошлом году, как отметил Дмитрий Азаров, "у нас есть возможность дополнительно поддержать целый ряд социально значимых направлений. Например, по отрасли "Здравоохранение" нашли возможность для увеличения фонда оплаты труда и предоставление специальных выплат медицинским работникам - выделяем на эти цели 784 млн рублей".

"Дополнительные средства - около 400 млн руб. - направим на обеспечение особых категорий пациентов лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, лечебным питанием. А 127 млн руб. дополнительно направляем на оснащение оборудованием амбулаторий и ФАПов; еще 70 млн руб. сверх плановых объемов - на оказание высокотехнологичной помощи", - заявил губернатор.

Значительные средства будут направлены на улучшение жилищных условий жителей региона, отметил глава Самарской области: "В частности, в 2023 г. дополнительно 1 млрд 147 млн руб. предусматриваем на переселение из аварийного жилья, опережающими темпами решая задачу, поставленную президентом. В течение года будем возвращаться к вопросу дополнительного финансирования социально значимых направлений, расширению мер поддержки граждан".

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