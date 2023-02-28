Дмитрий Азаров рассказал о проекте закона об областном бюджете на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 гг.

Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал проект закона об областном бюджете на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 годов.
"Планомерно работаем над увеличением доходной части бюджета, продолжаем отстаивать интересы региона на федеральном уровне. Подтверждаем исполнение ранее взятых на себя обязательств, что позволяет вновь претендовать на дополнительные средства. Неделю назад я обсуждал с министром экономики РФ Максимом Юрьевичем Решетниковым развитие особой экономической зоны "Тольятти", и уже сегодня мы учитываем в бюджете 263 млн руб. на развитие ОЭЗ", - отметил глава региона.
Он сообщил, что удалось добиться для региона дополнительно выделения более 650 млн руб. на дорожное строительство, они также поступят из федерального бюджета.
"А с учетом других источников расходы на эту сферу увеличиваем более чем на 5 млрд рублей. Это позволит нам с прежней интенсивностью вести работы по строительству и ремонту дорог в муниципалитетах региона", - подчеркнул губернатор.
Кроме того, несмотря на все сложности, благодаря рачительному использованию средств бюджета в прошлом году, как отметил Дмитрий Азаров, "у нас есть возможность дополнительно поддержать целый ряд социально значимых направлений. Например, по отрасли "Здравоохранение" нашли возможность для увеличения фонда оплаты труда и предоставление специальных выплат медицинским работникам - выделяем на эти цели 784 млн рублей".
"Дополнительные средства - около 400 млн руб. - направим на обеспечение особых категорий пациентов лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, лечебным питанием. А 127 млн руб. дополнительно направляем на оснащение оборудованием амбулаторий и ФАПов; еще 70 млн руб. сверх плановых объемов - на оказание высокотехнологичной помощи", - заявил губернатор.
Значительные средства будут направлены на улучшение жилищных условий жителей региона, отметил глава Самарской области: "В частности, в 2023 г. дополнительно 1 млрд 147 млн руб. предусматриваем на переселение из аварийного жилья, опережающими темпами решая задачу, поставленную президентом. В течение года будем возвращаться к вопросу дополнительного финансирования социально значимых направлений, расширению мер поддержки граждан".
Последние комментарии
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость