Глава региона Дмитрий Азаров оценил производство автокомплектующих в Сызрани

В среду, 1 марта, глава региона Дмитрий Азаров находится с рабочим визитом в Сызрани. Он осмотрел производственную базу "Криста", где находятся предприятия автомобильной промышленности, являющиеся поставщиками комплектующих для АО "АвтоВАЗ", и используются уникальные для страны технологии.

В частности, губернатор осмотрел производственные линии ООО "ТПВ РУС", которое изготавливает автомобильные сидения. Как пояснил директор ООО "Криста" Андрей Хлыстов, заводу в период кризиса удалось сохранить рабочие места и коллектив. Сейчас на предприятии трудится более 500 работников из Сызрани, Тольятти и Сызранского района.

"Сохранено оборудование, несмотря на все сложности - и ковидного периода, и, конечно, прошлого года, когда вся наша страна, экономика, крупнейшие предприятия столкнулись с беспрецедентными по своему размаху и несправедливости санкциями, реальной санкционной агрессией в отношении нашей страны. Тем не менее трудовой коллектив сохранен, уникальные компетенции сохранены, и предприятие видит, в каких направлениях сегодня требуется развитие", - отметил губернатор.

Предприятие - основной поставщик комплектов сидений для автомобилей LADA GRANTA FL и LADA 4×4.

На площадке в Сызрани осуществляется производство каркасов сидений - гибка проволоки, сварка и окраска. Используется современное высокотехнологичное оборудование: автоматические гибочные комплексы "ROBOMAC", сварочные роботы дуговой и контактной сварки, автоматические линии порошковой окраски. Готовые комплекты сидений собираются в Тольятти.

"ТПВ РУС" стал одним из участников нацпроекта "Производительность труда", который реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. При поддержке министерства промышленности и торговли Самарской области и регионального центра компетенций на предприятии внедряются технологии повышения производительности труда.

"Сейчас мы производим 270 тысяч комплектов сидений, но готовы в перспективе выйти на производственную мощность 450 тысяч комплектов", - отметил руководитель завода.

Также губернатор осмотрел площадки ООО "СЭД", которое производит изделия экстерьера, интерьера и подкапотного пространства из пластмасс, защитно-декоративные покрытия на изделия из металла и АБС-пластика.

"Компания "СЭД" по производству гальваники заместила все компоненты, которые были поставлены из недружественных стран, и на данный момент всю гальванику мы в принципе обеспечиваем АвтоВАЗу", - рассказал Андрей Хлыстов.

На производстве используется уникальная технология покрытия изделий из АБС-пластика трех-, шестивалентным хромом. В ней предусмотрены все международные требования к изделиям из пластмасс с гальванопокрытием, предъявляемые в автомобильной промышленности. На сегодняшний момент предприятие является единственным в России, обладающим такой технологией. Линия отличается высокой производительностью - каждые 7,5 минут с нее выходят новые готовые изделия.

Глава региона отметил, что на этой производственной площадке в Сызрани сформировался уникальный кластер производства автокомпонентов. "В том числе уникальные технологии для нашей страны реализованы в Сызрани, именно на предприятиях, которые являются надежными партнерами АвтоВАЗа", - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров акцентировал внимание руководства заводов на необходимости наладить процесс подготовки молодых специалистов: необходимо выстраивать в профильных образовательных учреждениях региона обучающие программы именно под нужды этих производств.

Он напомнил о состоявшейся сегодня конференции трудового коллектива АвтоВАЗа, на которой не только подводились итоги 2022 года, но и рассматривались вопросы развития предприятия, планы на 2023 год. Производственную программу автогиганта планируется утвердить уже в ближайшее время на совете директоров.

"АвтоВАЗ готов производить 500 тысяч автомобилей. И сегодня я был рад здесь убедиться, что предприятия, производящие автокомпоненты в Самарской области, также готовы к решению масштабных задач. Рассчитываем на поддержку федерального правительства, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, рассчитываем, что добьемся необходимых решений для того, чтобы наш автогигант стабильно развивался, а значит еще десятки тысяч тружеников, которые работают на предприятиях, производящих автокомпоненты в Самарской области, также имели возможность честным трудом обеспечивать свои семьи", - подвел итог губернатор.