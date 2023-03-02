В регионе утвердили отсрочку повышения платы за вывоз мусора в частных домах до июня 2024 года

В Самарской области утвердили отсрочку повышения платы за вывоз мусора в частных домах, расположенных в муниципальных районах. Соответствующий приказ департамента ценового и тарифного регулирования региона подписан в среду, 1 марта.
Согласно документу, нормативы накопления ТКО в индивидуальных жилых домах в муниципальных районах, установленные министерством энергетики и ЖКХ Самарской области, начнут действовать с 1 июля 2024 года.
Напомним, до того момента для исчисления платы за вывоз мусора из частных жилых строений будут применяться нормативы накопления ТКО, утвержденные для многоквартирных домов. Таким образом, норматив накопления ТКО на одного человека составит 1,95 кубометра в год (вместо 2,7 кубометра).
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!