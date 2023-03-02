В регионе утвердили отсрочку повышения платы за вывоз мусора в частных домах до июня 2024 года

В Самарской области утвердили отсрочку повышения платы за вывоз мусора в частных домах, расположенных в муниципальных районах. Соответствующий приказ департамента ценового и тарифного регулирования региона подписан в среду, 1 марта.

Согласно документу, нормативы накопления ТКО в индивидуальных жилых домах в муниципальных районах, установленные министерством энергетики и ЖКХ Самарской области, начнут действовать с 1 июля 2024 года.

Напомним, до того момента для исчисления платы за вывоз мусора из частных жилых строений будут применяться нормативы накопления ТКО, утвержденные для многоквартирных домов. Таким образом, норматив накопления ТКО на одного человека составит 1,95 кубометра в год (вместо 2,7 кубометра).