Дмитрий Колесников: "Совместный отпуск очень важен для того, чтобы военнослужащие могли побыть с семьей"

Председатель областного союза "Федерация профсоюзов Самарской области" Дмитрий Колесников отметил, что профсоюзные организации Самарской области поддерживают решение президента о предоставлении 14-дневного отпуска бойцам, которые находятся на передовой, а также предложение женщин-жен военнослужащих из Самарской области о возможности совместного отпуска с мужьями.

Напомним, поручение об организации 14-дневных отпусков каждые полгода для всех участников специальной военной операции дал президент России Владимир Путин. Об этом он сообщил в Послании Федеральному Собранию.

Позже губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на одной из встреч, которые он регулярно проводит с семьями военнослужащих, обсудил с представительницами женсоветов армейских подразделений их пожелание о синхронизации своих отпусков на работе с отпусками мужей. Глава региона заверил, что обсудит этот вопрос с работодателями региона.

"Этот отпуск очень важен для того, чтобы военнослужащие могли побыть с семьей. И конечно, губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров совершенно верно отметил, что необходимо синхронизировать эти отпуска с отпусками жен для того, чтобы люди смогли провести время вместе. Я уверен, что все промышленные предприятия, да и все организации Самарской области горячо откликнутся на это предложение", - отметил Дмитрий Колесников.

Он также заверил, что профсоюзы готовы обсудить этот вопрос на заседании областной трехсторонней комиссии и рекомендовать работодателем принять такое решение.

"В то время, когда наши герои выполняют очень важную для нашей страны задачу на южных рубежах нашей Родины, безусловно, основной вопрос, который их беспокоит - в каких условиях находятся их семьи. Сегодня семьи военнослужащих окружены по поручению губернатора максимальной заботой. В регионе была создана система социальных паспортов военнослужащих, и на всех уровнях власти очень внимательно относятся ко всем просьбам семей. И конечно, когда будет возможность у наших бойцов вернуться домой, очень важно, чтобы они провели это время вместе со своими женами, с родным, близкими, отдохнуть, чтобы вернувшись, с новыми силами выполнять задачи, которые перед ставит наш Верховный Главнокомандующий", - считает Дмитрий Колесников.