Губернатор Дмитрий Азаров встретился с начальником Самарской таможни

Губернатор Дмитрий Азаров встретился с вновь назначенным начальником Самарской таможни Александром Архиповым. Во время встречи обсуждались итоги работы ведомства за прошлый год, а также ключевые задачи на текущий.

Глава региона поздравил Александра Архипова с назначением и пожелал успехов на новой должности, тем более, что с коллективом Самарской таможни он знаком давно. Напомним, в таможенных органах Александр Архипов работает более 30 лет — с 1993 г., из них более 20 лет — в Самарской области.

Руководитель ведомства отметил, что по итогам прошлого года правоохранительными подразделениями таможни, дислоцирующимися на территории нашего региона, возбуждено 1755 дел об административных правонарушениях, 11 уголовных дел. Семь лиц привлечены к уголовной ответственности по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей, о контрабанде денежных средств и сильнодействующих веществ. В результате деятельности взыскано штрафов на сумму более 23 млн руб. — это в три раза больше, чем в 2021 году.

В регион деятельности Самарской таможни входят Самарская, Оренбургская и Ульяновская области. Сейчас основные усилия ведомства сосредоточены на контроле за ввозом и оборотом товаров.

"Ключевыми задачами, стоящими перед нами в текущем году, являются соблюдение сроков и первоочередной порядок оформления продукции оборонно-промышленных предприятий, необходимых для выполнения государственных оборонных заказов, товаров, ввозимых для целей проведения специальной военной операции, а также поддержка бизнеса — как при импорте, так и при экспорте, — отметил Александр Архипов. — Силами мобильных групп продолжаем контролировать соблюдение Указа Президента Российской Федерации № 100 на границе с Казахстаном, протяженность которой составляет почти 2 тыс. километров".

"Сегодня мы работаем в особой ситуации, существенно возросло количество вызовов и угроз. В этой связи на работников таможни ложится дополнительная нагрузка и ответственность. Уверен, под вашим руководством ведомство продолжит справляться со всеми поставленными задачами. А мы всегда готовы оказать вам поддержку", — подчеркнул Дмитрий Азаров.