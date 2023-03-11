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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров и Александр Гаврилов обсудили развитие электросетевой инфраструктуры Самарской области

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 10 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с генеральным директором ПАО "Россети Волга" Александром Гавриловым, который был назначен на эту должность в феврале текущего года.

Стороны обсудили различные аспекты сотрудничества, направленные на обеспечение надежного электроснабжения потребителей и развитие электросетевой инфраструктуры региона.

Участие во встрече также принял председатель совета ректоров Самарской области, председатель губернской думы Геннадий Котельников, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Александр Мордвинов.

Напомним, компания "Россети Волга" осуществляет передачу электроэнергии по распределительным сетям 0,4-220 кВ и технологическое присоединение к электрическим сетям на территории семи регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации: Саратовская, Самарская, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская области, Республика Мордовия и Чувашская Республика. Производственный потенциал включает в себя 1702 подстанции 35-220 кВ установленной мощностью свыше 28520 МВА, 50428 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, более 235 тыс. км линий электропередачи 0,4-220 кВ.

Александр Гаврилов подчеркнул, что энергетики проводят масштабную работу по совершенствованию энергокомплекса Самарской области. "В компании реализуется комплекс мероприятий как по повышению надежности энергоснабжения, так и по модернизации энергообъектов. При поддержке региональных властей деятельность энергетиков будет максимально эффективной. Уверен, что традиции конструктивного партнерства будут не только сохранены, но и приумножены. У Самарской области колоссальные перспективы развития. Мы должны вместе создавать новые возможности", - сказал генеральный директор ПАО "Россети Волга".

"Благодарю за такую оценку, - ответил Дмитрий Азаров, обращаясь к руководителю компании. - Сотрудники филиала, который расположен в Самарской области, показывают высокую эффективность, доказывая, что регион богат талантливыми, профессиональными людьми. И наше взаимодействие действительно строится очень конструктивно. Даже по сложнейшим проблемам находим решения".

В рамках инвестиционной деятельности в 2023 году самарский филиал "Россети Волга" планирует вложить в развитие электросетевого хозяйства Самарской области порядка 2 млрд рублей. Волжские энергетики введут 15 МВА электрической мощности и 337 км ЛЭП. Вместе с тем, участники встречи договорились о том, что в последующие годы компания будет планировать на цели развитие электросетевого хозяйства Самарской области еще больший объем средств, который позволит вести работу опережающими темпами.

Кроме того, электросетевая компания участвует в реализации крупного инфраструктурного проекта - строительстве Обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу. В ходе визита в Самару Александр Гаврилов ознакомился с уже проделанной работой энергетиков на объекте в части осуществления техприсоединения строительной инфраструктуры и обеспечения переноса опор воздушной линии электропередачи.

"Это очень серьезный проект государственного масштаба, - подчеркнул генеральный директор ПАО "Россети Волга". - Каждый проект мы должны оценивать с точки зрения пользы для государства. Тем более, что у нас опыт строительства подобных объектов есть. Энергетика всегда должна быть впереди, потому что от нас зависит многое. Любой план развития, который вы намечаете, направляйте нам, мы будем в опережающем темпе прорабатывать".

Глава региона привлек внимание руководителя электросетевой компании к еще одному очень важному для региона проекту, где необходимо создать дополнительную инженерную инфраструктуру. Речь шла о расширении площадки Особой экономической зоны "Тольятти", где реализуются крупнейшие инвестиционные проекты, в том числе по созданию новых производств и рабочих мест.

"Мы будем продолжать расширять возможности нашей Особой экономической зоны "Тольятти". Предварительно договорились с федеральным Правительством о создании там инженерной инфраструктуры для опережающего развития нашего региона. Когда есть вся необходимая инженерная инфраструктура, привлечь инвесторов легче. Эту работу мы продолжим, и понятно, что энергопотребление там будет возрастать", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор также обратил внимание на работу одного из крупнейших потребителей энергоресурсов - АВТОВАЗ. "Очень надеемся, что их планы текущего года будут выполнены. Важно обеспечить стабильную работу всего предприятия", - добавил руководитель области.

Дмитрий Азаров поручил министру Александру Мордвинову обобщить совместно с региональными минэкономразвития и минпромом всю информацию о перспективных проектах и поделиться ею с коллегами. "У компании есть понимание энергобаланса региона, где они видят перспективные или проблемные точки. Конечно, наше видение по развитию тоже надо предоставить. Коллеги - профессионалы, они свою позицию сформируют и представят нам, может быть, и мы увидим где-то нереализованный потенциал", - обратился Дмитрий Азаров к главе профильного министерства.

Во время встречи Дмитрий Азаров и Александр Гаврилов обсудили вопрос подготовки квалифицированных кадров. Гендиректор ПАО "Россети Волга" отметил, что в компании на данный момент работает свыше 22 тысяч человек. Однако есть открытые вакансии.

"Вы затронули очень важный вопрос по подготовке специалистов. Мы готовы программы среднего профессионального образования перестроить под вас - готовить нужных вам специалистов, - почеркнул Губернатор. - При этом важна оперативность. Если образовательные программы где-то потребуется перестраивать, то делать это необходимо уже сейчас, чтобы с 1 сентября обучение шло по ним".

"Срок воспитания специалистов составляет минимум 5 лет. И сейчас нам необходимо готовить кадры на будущее с учетом быстро развивающихся технологий", - отметил генеральный директор ПАО "Россети Волга".

Дмитрий Азаров пригласил Александра Гаврилова поближе познакомиться с научным и образовательным потенциалом региона, оценить возможности университетов и учреждений среднего профессионального образования: "На площадке Поволжского строительно-энергетического колледжа мы реализуем большой проект - создаем студенческий кампус. Приглашаю вас в нем побывать, увидеть, как идет подготовка специалистов". Дмитрий Азаров также отметил, что возможно оборудовать учебные мастерские тем оборудованием, на котором потом предстоит трудиться выпускникам в компании.

"Мы готовы рассмотреть возможность выделения средств в оборудование таких мастерских", - подчеркнул Александр Гаврилов. "Конечно, ваша поддержка в оснащении была бы очень важна", - поблагодарил Дмитрий Азаров.

"Повышение квалификации - это тоже очень серьезный вопрос, который необходимо проработать - у нас есть свой потенциал, свои возможности", - заметил Геннадий Котельников и пригласил  руководство электросетевой компании к сотрудничеству с Советом ректоров региона.

Гид потребителя

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