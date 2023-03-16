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Игорь Комаров оценил ход строительства крытого футбольного манежа в Самаре

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 16 марта, губернатор Дмитрий Азаров познакомил полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, который в эти дни работает в Самарской области, с ходом строительства полноразмерного крытого футбольного манежа в региональной столице.

Современный спортивный объект возводят в рамках федеральной программы "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

Глава региона напомнил, что Капсула времени с обращением к потомкам была заложена в 2020 г. в День физкультурника. Тогда же Дмитрий Азаров вместе с воспитанниками лучших футбольных школ губернии - "Крыльев Советов" и Академии имени Ю.Коноплева - дали старт строительству футбольного манежа.

В манеже предусмотрено футбольное поле размером 105×68 м с искусственным газоном российского производства, соответствующее международным стандартам. На трибунах будет создано порядка 500 мест, в том числе для людей с особенностями здоровья. Четыре зоны команд с раздевалками и комнатами для тренеров, два разминочных зала, тренажеры, судейские комнаты, пресс-центр, микст-зона, касса, гардеробы разместятся на первом этаже. На втором - административные площади и зона обслуживания зрителей.

Чтобы он вписывался в архитектуру с рядом стоящим стадионом, был изменен его фасад от типового проекта. В 2022 г. удорожание стоимости металла и сложности с его поставками повлияли на темпы проведения работ. Сейчас все вопросы благодаря вниманию губернатора решены.

"На данный момент практически на 85% готов административно-бытовой комплекс, строятся перекрытия самого манежа. С наступлением теплой погоды мы переходим на режим круглосуточной работы, чтобы как можно скорее завершить работы на объекте", - рассказал руководитель проекта строительства крытого футбольного манежа Дмитрий Бурлаков.

В настоящее время на объекте продолжается монтаж металлических конструкций манежа, кровли, фасада, внутренняя отделка помещений. Все материалы - отечественные. "Общая строительная готовность футбольного манежа в целом на сегодняшний день составляет порядка 60%", - пояснил губернатору и полпреду президента РФ в ПФО министр строительства региона Николай Плаксин.

Губернатор поручил руководителю областного минстроя вести постоянный контроль за ходом работ - так же, как во время строительства стадиона "Солидарность Самара Арена" к чемпионату мира по футболу. Дмитрий Азаров подчеркнул, что необходимо составить четкий план-график строительства буквально на каждый день и следить за его соблюдением.

В крытом футбольном манеже в комфортных условиях круглогодично будут тренироваться команды Академии "Крыльев Советов" и воспитанники спортивных школ, любители футбола. В нем планируется проводить различные городские, областные и всероссийские соревнования.

"Не каждый регион может похвастаться таким объектом. Это серьезный вклад в развитие спорта и в наш футбол, в здоровье детей и молодежи, в патриотическое воспитание", - отметил Игорь Комаров.

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