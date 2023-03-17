16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре прошло заседание Совета ПФО Самарские ученые представили высокотехнологичные проекты участникам Совета ПФО в Самаре Главы регионов ПФО поделились опытом взаимодействия с Самарской областью Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с послом республики Беларусь Дмитрий Азаров и Александр Карелин посетили церемонию первенства России по греко-римской борьбе "Новая высота"

Губернатор Власть и политика

Главы регионов ПФО поделились опытом взаимодействия с Самарской областью

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 17 марта, в Самаре прошло заседание Совета ПФО по инвестициям и экономическому развитию. Областная столица вновь стала центром притяжения регионов для обсуждения и решения стретагических задач.

Совет провел полпред президента России в ПФО Игорь Комаров, с основным докладом выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Главы регионов ПФО перед заседанием поделились опытом взаимодействия с 63 регионом, отметив сильные стороны и ведущие направления Самарской области.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отметил, что сегодня вопросам экономического развития уделяется большое внимание, федеральным правительством создаются необходимые условия для того, чтобы инвесторы работали, создавали в регионах рабочие места.

Говоря о сотрудничестве с Самарской областью, глава Саратовской области отметил: "Самарская область - надежный и сильный сосед для Саратовской области. Самара развивается, и знаю, что губернатор Дмитрий Игоревич Азаров уделяет внимание этому направлению. Нам есть чему поучиться здесь, и надеюсь, что какие-то практики мы возьмем отсюда".

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов отметил высокий уровень команды, руководящей регионом: "Я увидел классную команду губернатора Дмитрия Азарова. Это на самом деле так. Казалось бы, в регионе достаточно крепких предприятий - оборонного комплекса, обрабатывающих производств, которые могут создать задел на будущее. Но нет - он не останавливается, ищет новые возможности. Главное конкурентное преимущество у Самары - в классной команде!"

Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал о взаимодействии с Самарской областью: "Мы взаимодействуем по многим направлениям - прежде всего, связанным с машиностроением. Буквально в ноябре прошлого года Дмитрий Игоревич Азаров обратился за помощью в увеличении поставок ряда важных комплектующих для АвтоВАЗа. Мы это сделали в течение трех дней, и требуемая кооперация была налажена. Самарская область нам тоже, безусловно, помогает. Всегда обращаемся, когда требуются какие-то кооперационные мероприятия нашим предприятиям".

В свою очередь глава Республики Башкортостан Радий Хабиров напомнил, что они с Самарской областью - практически соседи: "Мы всегда посматриваем, как у вас дела. И все достаточно успешно - при условии, что прошлый год был непростым для АвтоВАЗа. А сейчас АвтоВАЗ уже вышел на очень хорошие мощности. И в объективном денежном выражении ваш регион поднялся вверх - и в плане инвестиций, и в плане внутреннего регионального продукта. Мы за самарцев рады, они для нас - добрые соседи!"

Глава еще одного соседа 63 региона, губернатор Оренбургской области Денис Паслер выделил значимые результаты Самарской области по привлечению, развитию и реализации ряда проектов на территории региона.

"Самарская область - очень сильный регион с огромным промышленным, интеллектуальным потенциалом, мощным оборонно-промышленным комплексом. Самара - город научно-технической интеллигенции. Здесь огромное количество компетенций - и в научно-технической сфере, и в производственной сфере, - отметил преимущества Самарской области губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. - И многие предприятия, которые работают в Пензенской области, работают в кооперации с самарскими предприятиями. У нас много общего и много мест, где мы можем экономически сотрудничать".

Важность кооперации субъектов России в условиях несправедливых санкций со стороны коллективного Запада подчеркнул глава Чувашской республики Олег Николаев. Он отметил, что деловые связи с Самарской областью давно сформированы: "Ситуация с санкционным давлением усилила потребность в более глубокой, разносторонней кооперации, а самое главное - в поиске новых направлений. Помимо общения на уровне глав регионов важно, чтобы и бизнес чаще между собой налаживал отношения. Мы этим моментам будем способствовать - в ближайшее время более активно организуем бизнес-миссии".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил много общего в развитии двух регионов - Самарской и Нижегородской областей.

"Наиболее впечатляющий рост за последние 5 лет в таком интегральном показателе, как инвестиционный рейтинг АСИ, показали наши два региона. Это во многом связано с той кооперацией и обменом опытом, который по-настоящему присутствует. Мы постоянно на связи, постоянно помогаем друг другу. Это касается практически всех нацпроектов и кооперации в сфере промышленности", - сообщил губернатор Нижегородской области.

Глеб Никитин добавил, что серьезный обмен опытом между регионами идет в отрасли автопрома: "Ситуации с АвтоВАЗом и ГАЗом во многом схожи с точки зрения реакции на санкционное давление. Но кроме схожести ситуаций они и работают в кооперации друг с другом. Мы плотно взаимодействовали в последние два года. В рамках такого взаимодействия видим, что делается друг у друга. Думаю, что такой обмен опытом - это реальный залог успеха". 

Кроме того, глава Нижегородской области подчеркнул, что особый интерес вызвала система "Трудовые ресурсы", которая была сегодня представлена.

"Думаю, что мы рассмотрим ее на предмет тиражирования у нас в области. А особая экономическая зона и ТОСЭР "Тольятти" - это одна из самых бурно развивающихся территорий с особыми режимами. Мы отмечаем это и перенимаем опыт", - сказал он.

Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев также подтвердил, что его регион готов перенимать опыт Самарской области: "В Самарской области достаточно много промышленных предприятий, которые известны на всю страну, работающих в рамках импортозамещения. Я не первый раз здесь, но думаю, что в скором времени хочу собрать более представительную делегацию. Мы бы посетили предприятия, пригласили бы бизнес - что-то бы отсюда мы взяли".

Глава Республики Мордовия Артем Здунов обратил внимание на успехи Самарской области в разработке беспилотников (БПЛА). Напомним, в 2023 году в регионе будет создан кластер беспилотной авиации.

"В чем точно впереди Самарская область - это проект по беспилотным летательным аппаратам. Прислушиваются все регионы, мы приезжаем сюда учиться. Это сейчас очень актуальная тема - мы оберегаем и наше небо, и наши промышленные предприятия, объекты критической инфраструктуры. Нам надо развивать эту отрасль", - отметил глава Республики Мордовия.

Артем Здунов также напомнил об еще одной важной теме - реабилитации и адаптации к мирной жизни российских бойцов, возвращающихся из зоны СВО: "В Самарской области очень хороший проект "Возвращение", он был презентован в Агентстве стратегических инициатив, мы тоже взяли его на вооружение. Здесь мы тоже сотрудничаем очень тесно".

Напомним, по инициативе главы региона Дмитрия Азарова в Самарской области первой в стране разработана система социальных паспортов, доказавшая свою эффективность. Проект "Возвращение", уже действующий в губернии, получил высокую оценку президента России Владимира Путина и будет тиражироваться в других субъектах РФ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

М С 18 марта 2022 03:43 Дмитрий Азаров: В Самаре до 40% трамваев не выходило на линию

Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта

Владимир безфамильный 15 марта 2022 02:45 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"

brat Goronflo 14 марта 2022 20:01 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...

Joe Brebeanu 07 марта 2022 05:15 В бюджете Самарской области есть средства на непредвиденные расходы в условиях санкций

Хорошая новость

Фото на сайте

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2