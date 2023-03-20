Дмитрий Азаров встретился с претендентом на пост главы Отрадного Александром Мецкером

Губернатор Дмитрий Азаров в понедельник, 20 марта, провел встречу с первым заместителем главы Кинельского района Александром Мецкером, который участвует в конкурсе на пост главы города Отрадный.
Глава региона поддержал решение Мецкера претендовать на должность главы города. "Вы имеете серьезный опыт работы как в муниципальных органах власти, так и коммерческих структурах. Специфику Отрадного знаете хорошо, так как проработали здесь почти двадцать лет. Считаю, у вас есть все основания для участия в конкурсе", - подчеркнул губернатор.
"Благодарю за оценку моего труда. Для меня это очень ответственный шаг. Я многим в своей жизни обязан Отрадному, здесь я прошел большой профессиональный путь. Знаю и специфику работы, и людей, многих жителей города, общественников. Считаю, что мои знания и опыт будут полезными в решении вопросов социально-экономического развития Отрадного", - рассказал Александр Мецкер.
Среди основных задач на посту главы города в случае избрания кандидат обозначил поддержку семей военнослужащих, четкое исполнение задач национальных проектов, консолидацию горожан для совместной реализации стратегии развития муниципалитета, а при необходимости - ее актуализации.
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