Дмитрий Азаров наградил директора самарского филиала "Т Плюс"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил почетную грамоту директору самарского филиала ПАО "Т Плюс" Александру Гришатову за вклад в обеспечение надежного теплоснабжения жителей и организаций региона. Награждение состоялось в рамках праздничного мероприятия, посвященного Дню работника ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Александр Гришатов работает в отрасли более 23 лет. В Самарской области под его руководством в 2013 году был введен в строй газотурбинный блок ГТУ-200 "Кремень" на Новокуйбышевской ТЭЦ-1. Директор самарского филиала "Т Плюс" принял активное участие в реализации программы масштабного обновления теплосетевых коммуникаций области. Так, Самара стала первым городом-миллионником в стране, где внедрили новую модель рынка тепла — "альткотельную". К новой модели рынка также отнесены Новокуйбышевск и Тольятти. Это позволило значительно увеличить объем перекладок теплосетей в крупнейших городах региона, а также начать строительство водогрейной котельной в Куйбышевском районе Самары, которая обеспечит теплом и горячей водой свыше 36 тысяч человек и более 20 социальных объектов.