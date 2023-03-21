Дмитрий Азаров наградил директора самарского филиала "Т Плюс"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил почетную грамоту директору самарского филиала ПАО "Т Плюс" Александру Гришатову за вклад в обеспечение надежного теплоснабжения жителей и организаций региона. Награждение состоялось в рамках праздничного мероприятия, посвященного Дню работника ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Александр Гришатов работает в отрасли более 23 лет. В Самарской области под его руководством в 2013 году был введен в строй газотурбинный блок ГТУ-200 "Кремень" на Новокуйбышевской ТЭЦ-1. Директор самарского филиала "Т Плюс" принял активное участие в реализации программы масштабного обновления теплосетевых коммуникаций области. Так, Самара стала первым городом-миллионником в стране, где внедрили новую модель рынка тепла — "альткотельную". К новой модели рынка также отнесены Новокуйбышевск и Тольятти. Это позволило значительно увеличить объем перекладок теплосетей в крупнейших городах региона, а также начать строительство водогрейной котельной в Куйбышевском районе Самары, которая обеспечит теплом и горячей водой свыше 36 тысяч человек и более 20 социальных объектов.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!