Юные шашисты из Самарской области взяли три медали на первенстве России

В Самарской области завершилось первенство России по русским шашкам. В турнире приняли участие около 600 спортсменов из 35 регионов Российской Федерации.

Юные шашисты боролись за медали в трех возрастных категориях: мальчики и девочки до 9 лет, юноши и девушки до 11 и до 14 лет.

В программу состязаний вошли классические, быстрые и молниеносные шашки. Команду 63 региона на домашнем первенстве представили победители и призеры первенства области. В копилке сборной три медали:

"золото" — Черноземов Михаил (быстрая игра, до 9 лет);

"серебро" — Черноземов Михаил (молниеносная игра, до 9 лет);

"бронза" — Пыренков Никита (молниеносная игра, до 9 лет).