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Юные шашисты из Самарской области взяли три медали на первенстве России

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области завершилось первенство России по русским шашкам. В турнире приняли участие около 600 спортсменов из 35 регионов Российской Федерации.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Юные шашисты боролись за медали в трех возрастных категориях: мальчики и девочки до 9 лет, юноши и девушки до 11 и до 14 лет.

В программу состязаний вошли классические, быстрые и молниеносные шашки. Команду 63 региона на домашнем первенстве представили победители и призеры первенства области. В копилке сборной три медали: 

"золото" — Черноземов Михаил (быстрая игра, до 9 лет);
"серебро" — Черноземов Михаил (молниеносная игра, до 9 лет);
"бронза" — Пыренков Никита (молниеносная игра, до 9 лет).

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