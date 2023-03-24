На трассе М-5 под Самарой загорелся автомобиль

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В четверг, 23 марта, в 16:30 на 997 км трассы М-5 в Красноглинском районе загорелся автомобиль "Ока", об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.