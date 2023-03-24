Названы победители международного конкурса "Хрустальная гарнитура 2023"

В Москве объявлены результаты 19-го сезона Международной программы CСGuru Awards | Хрустальная Гарнитура и конкурса профессионального мастерства "Оператор Года".
В шести номинациях премии и награды получили эксперты банка "Открытие". Третий год подряд эксперты кредитной организации становятся победителями в номинации "Лучшая команда по работе с обратной связью, жалобами и претензиями", а также в номинации "Лучший руководитель клиентского сервиса".
Руководители и эксперты Центра Sky Office выиграли номинацию "Командный лидер года", специальный приз в номинации "Оператор года", а также получили высокую оценку жюри в номинации "Продавец года". Высокой оценки жюри в номинации "Лучшая практика аналитики, изучения и понимания клиентов" удостоилась команда отдела аудита качества.
По словам директора Департамента клиентского обслуживания и продаж банка "Открытие" Михаила Медведева, награды, полученные специалистами банка в командных и личных номинациях за работу в 2022 году, имеют особое значение и подтверждают высокий профессионализм в области дистанционного взаимодействия с клиентами и сервисами.
Международная программа номинирования CСGuru Awards | Хрустальная Гарнитура проводится ежегодно с 2005 года и учреждена Сообществом профессионалов CCGuru (Customer Contacts Guru). "Хрустальная гарнитура" считается "Оскаром" в индустрии дистанционного взаимодействия с клиентами.
Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").