Дмитрий Азаров поблагодарил бойцов Росгвардии, несущих службу в зоне СВО

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время поездки в зону проведения специальной военной операции встретился с бойцами Росгвардии, которые стоят на защите интересов Родины. В понедельник, 27 марта, сотрудники ведомства отметят свой профессиональный праздник. Дмитрий Азаров от имени всех жителей области поблагодарил росгвардейцев за мужество и отвагу при выполнении служебного долга.

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации была создана на основе внутренних войск в 2016 г. указом президента Владимира Путина. Но история ведомства уходит своими корнями в начало XIX в., когда указом императора Александра I были сформированы воинские батальоны внутренней стражи.

Как и в свой предыдущий приезд, губернатор Самарской области передал бойцам гостинцы из региона. Бойцы Росгвардии поблагодарили его за внимание и заботу.

Дмитрий Азаров поинтересовался, что сегодня требуется бойцам Росгвардии, чем еще может помочь область. "Все хорошо, нам всего хватает, все необходимое у нас в наличии", — ответили они.

Защитники рассказали, что не всегда есть возможность связаться с родными и близкими и попросили губернатора передать привет. "Меры предосторожности лишними не бывают в таких условиях, поэтому правильно и абсолютно оправдано, что связь блокируется", — отметил во время беседы с сотрудниками Росгвардии Дмитрий Азаров.

Сегодня росгвардейцы следят за порядком на новых российских территориях. "Мы проезжаем на машинах по 300 км в день, охватываем большие территории, патрулируем, занимаемся поиском диверсионных групп, охраняем особо важные объекты инфраструктуры", — рассказали сотрудники специальных подразделений из Самары.

Росгвардейцы принимают участие в обеспечении общественной безопасности в населенных пунктах, освобожденных от националистических вооруженных формирований, защищают население от преступных посягательств и мародерства, охраняют важные объекты обеспечения жизнедеятельности, оказывают содействие гражданам в налаживании мирной жизни. Кроме того, представители ведомства выполняют служебно-боевые задачи по охране и сопровождению колонн с гуманитарными грузами и обеспечению безопасности на транспортных коммуникациях.

Дмитрий Азаров поблагодарил бойцов Росгвардии за службу, верность присяге, готовность с риском для жизни успешно выполнять поставленные задачи, за защиту жителей Самарской области и всей страны.