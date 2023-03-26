Итоги недели: помощь участникам СВО и противостояние информационным атакам

Самарские бойцы, участвующие в специальной военной операции, не теряют связь с "большой землей". На этой неделе губернатор Дмитрий Азаров в очередной раз побывал в расположении подразделений "за ленточкой". Он передал продукты питания, дополнительное оборудование (сверх того, что предоставляет армия), автомобили. Список необходимого формируют по запросам бойцов и командиров. Из особо востребованного — средства радиоэлектронной борьбы. Специальные ружья используют, чтобы приземлять коптеры, которые противник использует для разведки или атаки наших позиций.
Впрочем, губернатор встречается с бойцами не только для того, чтобы передать необходимое. Еще одна цель поездок — из первых уст узнать о проблемах, которые волнуют военнослужащих, трудностях, с которыми сталкиваются их семьи. Конечно, эти просьбы собирают и командиры, такая договоренность достигнута давно, но порой требуется и личный разговор.
Необходима ли медицинская помощь родным, нужно ли устроить детей в образовательное учреждение, оказать содействие с ремонтом — все просьбы самарских бойцов заносят в социальный паспорт. Отрабатывать вопросы быстро и неформально — такую задачу губернатор поставил региональным и муниципальным властям.
Весь сервис помощи участникам СВО и их родным в Самарской области объединен в программу "Возвращение". Она включает и медицинскую помощь, и психологическую поддержку, и даже синхронизацию отпусков жен со временем побывок мужей. Другие регионы страны уже перенимают успешную самарскую практику.
А о том, как противостоять информационной агрессии коллективного Запада, говорили на уходящей неделе в Ульяновске. Там секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности на территории ПФО. В обсуждении принял участие и Дмитрий Азаров. Секретарь Совбеза констатировал, что недружественные страны целенаправленно пытаются разрушить базовые российские нравственные ценности, семейные традиции, переформатировать историческую память, расколоть общество по национальному, культурному и религиозному признаку. Усилия экстремистов по найму направлены и на снижение уровня поддержки населением СВО.
В нашей области, как сообщил губернатор, выстроена системная работа по оценке и устранению информугроз. Этим занимается специальный региональный центр, который взаимодействует со структурами власти, правоохранительными органами. На особом счету — защита социально значимых интернет-ресурсов от "обрушения", отслеживание деструктивной информации в соцсетях. Вопросы духовно-нравственного воспитания, затронутые на совещании, Азаров пообещал отработать и в рамках комиссии Госсовета по культуре, которую он возглавляет. Обсудят проекты, формы работы, что позволят оградить население, в первую очередь — молодежь, от идеологических диверсий.
Еще один инструмент защиты от атак и санкций любого рода — укрепление экономики, развитие инфраструктуры. Самарская область даже в непростое время нацелена на развитие. В регионе продолжают реализацию масштабных проектов. Все больше бизнесменов выбирают для организации новых производств наши особые экономические зоны и технопарки. К услугам инвесторов — площадки с подключенными коммуникациями, режим "зеленого света" в решении бюрократических вопросов, налоговые преференции. В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата губерния за последние годы поднялась с 65-го на 9-е место. Безработица — на рекордно низком уровне.
"Недооценивать сложности, которые нам пытается создать коллективный Запад, не стоит. Все нам придется как следует потрудиться, мобилизоваться, адекватно понимать сложности, с которыми мы сталкиваемся, — считает губернатор. — Каждый из нас должен быть готов противостоять трудностям своим качественным трудом, постараться сделать больше. Это важно для нашей страны, это важно для победы".
Последние комментарии
Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...
Радует...
Ну если Стафеев то кирдык центру. Кадровый голод однако)
Знаково но противно...
Проще подавать в Генеральную. Хоть какой но контроль от местечкового побратимства