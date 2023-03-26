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Итоги недели: помощь участникам СВО и противостояние информационным атакам Дмитрий Азаров о поездке в зону СВО: "Важно наладить взаимодействие со всеми подразделениями, где служат бойцы из Самарской области" В Самарскую область прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии Дмитрий Азаров поблагодарил бойцов Росгвардии, несущих службу в зоне СВО Губернатор поздравил самарцев с Днем работника культуры

Власть и политика

Итоги недели: помощь участникам СВО и противостояние информационным атакам

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские бойцы, участвующие в специальной военной операции, не теряют связь с "большой землей". На этой неделе губернатор Дмитрий Азаров в очередной раз побывал в расположении подразделений "за ленточкой". Он передал продукты питания, дополнительное оборудование (сверх того, что предоставляет армия), автомобили. Список необходимого формируют по запросам бойцов и командиров. Из особо востребованного — средства радиоэлектронной борьбы. Специальные ружья используют, чтобы приземлять коптеры, которые противник использует для разведки или атаки наших позиций.

Впрочем, губернатор встречается с бойцами не только для того, чтобы передать необходимое. Еще одна цель поездок — из первых уст узнать о проблемах, которые волнуют военнослужащих, трудностях, с которыми сталкиваются их семьи. Конечно, эти просьбы собирают и командиры, такая договоренность достигнута давно, но порой требуется и личный разговор.

Необходима ли медицинская помощь родным, нужно ли устроить детей в образовательное учреждение, оказать содействие с ремонтом — все просьбы самарских бойцов заносят в социальный паспорт. Отрабатывать вопросы быстро и неформально — такую задачу губернатор поставил региональным и муниципальным властям.

Весь сервис помощи участникам СВО и их родным в Самарской области объединен в программу "Возвращение". Она включает и медицинскую помощь, и психологическую поддержку, и даже синхронизацию отпусков жен со временем побывок мужей. Другие регионы страны уже перенимают успешную самарскую практику.

А о том, как противостоять информационной агрессии коллективного Запада, говорили на уходящей неделе в Ульяновске. Там секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности на территории ПФО. В обсуждении принял участие и Дмитрий Азаров. Секретарь Совбеза констатировал, что недружественные страны целенаправленно пытаются разрушить базовые российские нравственные ценности, семейные традиции, переформатировать историческую память, расколоть общество по национальному, культурному и религиозному признаку. Усилия экстремистов по найму направлены и на снижение уровня поддержки населением СВО.

В нашей области, как сообщил губернатор, выстроена системная работа по оценке и устранению информугроз. Этим занимается специальный региональный центр, который взаимодействует со структурами власти, правоохранительными органами. На особом счету — защита социально значимых интернет-ресурсов от "обрушения", отслеживание деструктивной информации в соцсетях. Вопросы духовно-нравственного воспитания, затронутые на совещании, Азаров пообещал отработать и в рамках комиссии Госсовета по культуре, которую он возглавляет. Обсудят проекты, формы работы, что позволят оградить население, в первую очередь — молодежь, от идеологических диверсий.

Еще один инструмент защиты от атак и санкций любого рода — укрепление экономики, развитие инфраструктуры. Самарская область даже в непростое время нацелена на развитие. В регионе продолжают реализацию масштабных проектов. Все больше бизнесменов выбирают для организации новых производств наши особые экономические зоны и технопарки. К услугам инвесторов — площадки с подключенными коммуникациями, режим "зеленого света" в решении бюрократических вопросов, налоговые преференции. В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата губерния за последние годы поднялась с 65-го на 9-е место. Безработица — на рекордно низком уровне.

"Недооценивать сложности, которые нам пытается создать коллективный Запад, не стоит. Все нам придется как следует потрудиться, мобилизоваться, адекватно понимать сложности, с которыми мы сталкиваемся, — считает губернатор. — Каждый из нас должен быть готов противостоять трудностям своим качественным трудом, постараться сделать больше. Это важно для нашей страны, это важно для победы".

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