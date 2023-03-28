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Интеллектуальные игры Спорт

Профсоюз ТОАЗа провел отраслевой региональный турнир по быстрым шахматам

ТОЛЬЯТТИ. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В тольяттинской спортивной школе № 4 "Шахматы" по инициативе профсоюза ПАО "ТОАЗ" состоялся VI турнир по быстрым шахматам среди работников химических предприятий Самарской области.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

В этом году соревнования вышли на уровень семейных корпоративных мероприятий: наравне со взрослыми в игру вступили дети шести тоазовцев. Всего в турнире приняли участие более 30 спортсменов-любителей из ПАО "ТОАЗ", ПАО "КуйбышевАзот", ПАО "Азотреммаш" и ГК "Криста".

Быстрые шахматы — это динамичная игра с установленным лимитом времени на принятие решения. Игрокам на всю партию дается от 10 до 60 минут. Такая динамика позволяет провести максимальное количество партий за установленный временной интервал. Соревнования длились 4 часа, за это время было сыграно 85 партий.

Победителем турнира стал оператор ДПУ цеха по производству аммиака 01А "ТОАЗа" Антон Немов. Второе место у представителя ГК "Криста" Андрея Беднякова. Тройку лидеров замкнул сотрудник "Азотреммаша" Владимир Фурман. Победители и призеры отмечены подарками и денежными призами Самарской областной организации Росхимпрофсоюз.

Дмитрий Назин, председатель первичной профсоюзной организации ПАО "ТОАЗ":

— Корпоративный спорт — одна из сильнейших программ социальной политики ПАО "ТОАЗ". Учитывая предпочтения наших сотрудников, мы выстраиваем спортивную сетку мероприятий, предоставляя возможность ежемесячно участвовать в соревнованиях по определенному виду спорта. Мы стремимся расширять круг участников-шахматистов, привнося новшества в формат проведения мероприятия. И если в прошлом году мы приглашали коллег из Татарстана и провели турнир на уровне Поволжского региона, то в этом — включили детей сотрудников, превратив шахматный турнир в семейный спортивный праздник.

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