За неделю число заболевших гриппом в Самарской области снизилось на 50%

В Самарской области с 20 по 26 марта зафиксировано очередное снижение случаев гриппа. Об этом сообщили в областном Роспотребнадзоре.

По сравнению с предшествующей неделей заболеваемость гриппом среди совокупного населения снизилась на 50,5%. Всего было зафиксировано 53 случая заболевания.

"Снижение наблюдается в возрастных группах 0-2 года (на 71,4%), 7-14 лет (63,6%), 15 лет и старше (50,7%). Рост заболеваемости отмечается в возрастной группе 3-6 лет на 100%", — рассказали в ведомстве.

Снизилось и число заболевших ОРВИ. Всего за прошлую неделю в регионе было зафиксировано 14 тыс. случаев — на 9% меньше, чем неделей ранее. Однако показатели на 10 тыс. населения по-прежнему высокие — 44,7. Это выше эпидпорога на 18,6%.

"Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастной группе: 15 лет и старше на 62,3%. Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 58,1%, 3-6 лет на 35,4%, 7-14 лет на 41,5%", — отмечается в сообщении.