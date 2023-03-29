За неделю число заболевших гриппом в Самарской области снизилось на 50%

В Самарской области с 20 по 26 марта зафиксировано очередное снижение случаев гриппа. Об этом сообщили в областном Роспотребнадзоре.
По сравнению с предшествующей неделей заболеваемость гриппом среди совокупного населения снизилась на 50,5%. Всего было зафиксировано 53 случая заболевания.
"Снижение наблюдается в возрастных группах 0-2 года (на 71,4%), 7-14 лет (63,6%), 15 лет и старше (50,7%). Рост заболеваемости отмечается в возрастной группе 3-6 лет на 100%", — рассказали в ведомстве.
Снизилось и число заболевших ОРВИ. Всего за прошлую неделю в регионе было зафиксировано 14 тыс. случаев — на 9% меньше, чем неделей ранее. Однако показатели на 10 тыс. населения по-прежнему высокие — 44,7. Это выше эпидпорога на 18,6%.
"Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастной группе: 15 лет и старше на 62,3%. Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 58,1%, 3-6 лет на 35,4%, 7-14 лет на 41,5%", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров