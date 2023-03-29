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Здравоохранение Общество

За неделю число заболевших гриппом в Самарской области снизилось на 50%

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с 20 по 26 марта зафиксировано очередное снижение случаев гриппа. Об этом сообщили в областном Роспотребнадзоре.

 

По сравнению с предшествующей неделей заболеваемость гриппом среди совокупного населения снизилась на 50,5%. Всего было зафиксировано 53 случая заболевания.

"Снижение наблюдается в возрастных группах 0-2 года (на 71,4%), 7-14 лет (63,6%), 15 лет и старше (50,7%). Рост заболеваемости отмечается в возрастной группе 3-6 лет на 100%", — рассказали в ведомстве.

Снизилось и число заболевших ОРВИ. Всего за прошлую неделю в регионе было зафиксировано 14 тыс. случаев — на 9% меньше, чем неделей ранее. Однако показатели на 10 тыс. населения по-прежнему высокие — 44,7. Это выше эпидпорога на 18,6%.

"Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастной группе: 15 лет и старше на 62,3%. Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 58,1%, 3-6 лет на 35,4%, 7-14 лет на 41,5%", — отмечается в сообщении.

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